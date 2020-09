Construyen sin permiso una sucursal del banco del bienestar

Gilberto Navarro

Guanajuato.- El músico invidente y su hija, que fueron detenidos, tras una agresión en la Plaza de la Paz, acusaron trato indigno y violación a sus derechos humanos.

Como informó Correo, los hechos se registraron poco antes de la 1 de la tarde del lunes, en el frente a la Basílica de la Capital, cuando la joven detenida estaba con su papá.

De acuerdo a versión de testigos de los hechos, llegó una mujer adulta que comenzó a agredirla verbalmente y después pasaron a los golpes llevando la peor parte la menor de edad que salió con heridas en el rostro.

En entrevista, Adriana Teresita, acusó que, fue víctima de la agresión y no debió de haber sido detenida y ya que solo tiene 15 años, tuvo que estar acompañada de su padre en todo momento, pero esto no sucedió ya que señaló, que, al ser presentada ante el juez calificador, no dejaron ingresar a su papá.

De la misma manera, acusó que se le está negando el derecho a la justicia, debido a que no ha podido interponer una queja por las lesiones, ya que en el ministerio público le pidieron que hiciera una cita por internet.

“Tengo 15 años, y me dijeron que como ya tengo una niña, soy una señora y deben de tratarme, como adulto, me dijo la juez calificadora, me tomaron fotos, me dijeron que era una delincuente”

Reconoció que, conoce a la agresora y se trató de rencillas antiguas, pero recalcó que aun así es una víctima y no tendría por qué haber sido detenida, sino los oficiales tuvieron que apoyarla para denunciar las agresiones.

“Ella no tenía ningún golpe, yo sí, ella llegó directamente a golpearme y le dije que no quería pelear, hasta le dije ya estuvo, no quiero pelear, me estaban jalando”.

Adriana Teresita informó que, recuperó su libertad unas tres horas después sin pagar multa.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde aseguró que, los oficiales actuaron apegados a la legalidad para intervenir en una riña.

“Nosotros acudimos y prevenimos que aparte de los insultos y los golpes, previenes lesiones graves o un homicidio, nosotros no prejuzgamos, la menor se llevó con su papá ante el juez calificador, se establece la situación y se dejan a salvo sus derechos con el ministerio público, es el protocolo que se sigue en una riña”.

Ante los dichos tanto de testigos como de la joven, de que dejaron escapar a la responsable dijo que “los testigos ojalá puedan acudir para deslindar y señalar a la otra persona”.