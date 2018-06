Construyen restaurante y zona de regalos en el parque Zoológico

Invertirán un millón 461 mil 868 pesos para la construcción de tres módulos para venta de regalos y recuerdos y un restaurante, cuya energía eléctrica será proveída por un biodigestor, dio a conocer David Rocha

Christian Rendón

León.- El Parque Zoológico de León invertirá un millón 461 mil 868 pesos para la construcción de tres módulos para venta de regalos y recuerdos y un restaurante, cuya energía eléctrica será proveída por un biodigestor que fue construido en dicho espacio a finales de 2015.

Esto lo dio a conocer David Rocha, subdirector del parque, quien explicó que esta zona de compras y alimentos estará ubicada frente al herpetario. La inversión ejercida en este proyecto durante los primeros tres meses de 2018, equivale a 730 mil 934 pesos.

La construcción de los espacios ya está iniciada y, de acuerdo al subdirector del parque, la obra podía estar lista a finales de 2018. Respecto de la administración del módulo de alimentos, explicó que aún no se determina si ésta será concesionada o de la paramunicipal.

Al reconocer que el biodigestor, cuya construcción arrancó a finales de la administración pasada, no estaba siendo utilizado para proveer de energía al parque, David Rocha, precisó que ésto ocurrirá con el resturante en proceso de construcción.

“El biodigestor no tiene esa capacidad, es muy pequeño (para dotar de energía a todo el parque). Y no es que (…) la construcción haya sido mala, sino porque nuestro biodigestor se calculó para lo que necesitábamos realmente. A pesar de que tenemos mil y tantos animales, no todos son candidatos, muchos son aves y no producen gran cantidad de gas metano. La intención del biodigestor es que sea lo que alimente de energía y de gas a nuestro restaurante”.

El subdirector del Zoológico, detalló que lo anterior no quiere decir que estuviera en desuso, sino que lo utilizaban para disminuir las emisiones de gas metano.

