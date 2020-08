Construirán puente que conectará avenida Insurgentes con la UPG

Cecilia Cornejo

Cortazar.- El pasado lunes comenzaron las inspecciones continúas a las rutas tanto urbanas como suburbanas para que todos los usuarios utilicen cubrebocas en el trasporte público. En caso de no hacerlo habrá sanciones para los transportistas que brindan el servicio.

Desde la semana pasada se giró un oficio a los concesionarios donde se les notificó a todos los usuarios de trasporte público que usaran cubrebocas ya que es una medida, no municipal, no estatal, si no una medida a nivel nacional.

“A los transportistas que presten servicio a usuarios sin cubrebocas se suspenderá un día la unidad y de reincidir se procederá a suspender temporalmente la misma”, explicó el director de Movilidad, Jairo Montero.

Asimismo pidió a la población no molestarse y cooperar con las medidas de salud que se están implementando Por otra parte comentó a los choferes que si se sienten agredidos pueden marcar a 911 para que la unidad de transporte pueda acudir a apoyarlos en la implementación de la medida sanitaria.

Lo anterior con el objetivo de cumplir con las medidas de salud implementadas a nivel nacional para disminuir contagios por la Covid-19, ya que los casos continúan aumentando. En el caso de este municipio existen 391 confinados de los cuales 293 han sido por transmisión comunitaria y se han registrado 30 defunciones, entre ellos un enfermero.

