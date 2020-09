Construimos el kínder y la guardería más bonita de todo el país: Villarreal

Lourdes Vázquez / Roberto López

Guanajuato / San Miguel de Allende.- La diputada del Partido Verde Ecologista, Vanessa Sánchez Cordero, afirmó que aunque no hace mucho sentido el que se estén haciendo fumigaciones para dispersar las lluvias en los municipios de San Miguel de Allende, San José Iturbide y San Luis de la Paz, señaló que es importante que se investigue a fondo la denuncia de habitantes de estas localidades y que haya el acercamiento de la Comisión Estatal del Agua (CEAG) para aclarar dudas.

Lo anterior luego del Colectivo Agropecuario del Noreste del Estado de Guanajuato informó que presentarán una queja formal en contra de vuelo de avionetas de una empresa española llamada Mexsolar, que presuntamente provocan la dispersión de las nubes para evitar la lluvia y favorecer la recolección de energía solar.

A decir de la legisladora local, es necesario que las personas que se dicen afectadas se acerquen a las autoridades competentes para que se haga una investigación, pues al final no se tiene que descartar que se pueda estar llevando a cabo alguna práctica que pueda tener consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de los habitantes de esa región. No obstante, enfatizó que, de los datos vertidos por Alfredo Arias Velázquez, uno de los líderes del movimiento, no prueban que las avionetas sean usadas para dispersar la lluvia.

“Es importante que se acerquen a las autoridades para que investiguen, porque igual puede ser que estas avionetas que estén utilizando sea para fumigación o para otra situación que sí puedan tener un impacto en la salud de las personas y en el medio ambiente”.

Sánchez Cordero considero que es necesario que ante esta incertidumbre en la que se encuentran habitantes de dichos municipios, exista un acercamiento por parte de la CEA para que les explique por qué es que se están dando los cambios climáticos y “que ellos mismos puedan cambiar sus cosechas y hacer las adecuaciones que necesiten para poder seguir manteniendo sus actividades de agricultura”.

Acercamientos

El Colectivo Agropecuario del Noreste del Estado de Guanajuato, no ha entregado su solicitud formal al gobierno municipal, quien se comprometió a llevar su inquietud a la instancia federal correspondiente.

El gobierno local confirmó que no han recibido la solicitud oficial por parte del colectivo, con el que tuvieron dos encuentros la semana pasada; primero con el alcalde Luis Alberto Villarreal y, el pasado viernes, con el director de medio ambiente Francisco Peyret. En ambos encuentros, la respuesta del gobierno local es que ellos se comprometían a ser intermediarios para acercar la solicitud con la instancia correspondiente, estatal o federal.

Los inconformes creen que una empresa de origen español que se dedica a captar energía solar, a través de paneles distribuidos en 200 hectáreas, está enviando avionetas que esparcen un líquido en las nubes para dispersarlas y evitar la lluvia.

La empresa, denominada Mexsolar, que se instaló durante la administración de Ricardo Villareal (2015-2018), no ha dado ninguna postura al respecto.

Queja

Correo publicó que habitantes de al menos 20 comunidades preparan una queja formal en contra del vuelo de avionetas que aparentemente provocan la dispersión de las nubes para evitar la lluvia y favorecer el trabajo de recolección de energía solar, supuestamente, por parte de una empresa española ubicada en los límites de San Miguel de Allende con San José Iturbide; estarían afectadas 46 comunidades de San Miguel, San José y San Luis de la Paz.

Alfredo Arias Velázquez es uno de los líderes de éste movimiento y contó que el problema se origina en el momento en que empezaron a ver sobrevolar avionetas; “empezó a suceder desde el año pasado y lo asociamos porque el año pasado ya no hubo cosechas; las presas, los tanques, los bordos dejaron de abastecerse de agua debido a la escasez de lluvia”.