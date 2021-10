Fernando Velázquez

León.- Ante la escasez de recursos para obra pública, el gremio constructor de Guanajuato ahora centrará más sus esfuerzos ahora en incrementar su participación en proyectos de la iniciativa privada, con nuevos modelos de negocio y generando alianzas entre distintas empresas vinculadas a esta industria.

Así lo dio a conocer el presidente de la CMIC en el estado, Enrique Aranda Anaya, luego de dar a conocer los pormenores del octavo Foro de Normatividad que se realizará en Punta Mita del 5 al 8 de diciembre, con el título ‘El nuevo paradigma de la construcción’.

Apuntó que uno de los temas a revisar en este evento es precisamente cómo innovar en tiempos en los que la distribución del presupuesto federal cambió y va dirigido hacia obras emblemáticas, que dejan fuera a la mayoría a las pymes constructoras del país.

“La industria está sufriendo por este reacomodo del presupuesto, yo no digo que es bueno o malo, no nos toca a nosotros, pero de que la industria en Guanajuato y en toda la República ha sido afectada, entonces hay que reacomodarnos, pensar distinto; si no cambiamos nuestra forma de pensar, tarde o temprano algunas empresas desaparecerán”, dijo.

Enrique Aranda comentó que ahora tendrá que buscarse la manera de cómo generar nuevos proyectos en la iniciativa privada, pero también, cómo lograr economías a través de alianzas con otros empresarios del gremio.

“La idea es generar un esquema de asociacionismo y a lo mejor comenzamos ahí a hacer un vínculo interno para generar economías e ir generando modelos de negocio nuevos. Si no cambiamos la perspectiva con un empresariado que tenga alternativas de negocio, va a ser muy difícil que sigan nuestras empresas permanentemente viviendo de lo que es obra pública los próximos 3 años”, dijo.

De acuerdo con datos de la CMIC Guanajuato, con corte a agosto, la industria representa 69 mil 609 puestos de trabajo formales, 9.5 por ciento más respecto al mismo mes del año pasado, pero 8 por ciento menos en relación con agosto del 2019.

No obstante, han sido ejecutados 3 mil 139 contratos de obra con una inversión de 7 mil 533 millones de pesos, monto que refleja un aumento de apenas 3.8 por ciento en comparación con agosto del 2020.