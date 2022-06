Los constructores de Guanajuato se han tenido que enfrentar a la inseguridad, y principalmente sufren con las extorsiones y los robos

Cuca Domínguez

Salamanca.- Roque Juan Carlos Arroyo González, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles en Guanajuato ( CICGTO ), informó que el gremio de la construcción no está exento de la inseguridad, y al contrario, son parte de las miles de víctimas en el estado.

“Tenemos reportes de compañeros que los extorsionan y los robos de maquinaria se siguen registrando; debido a ello hubo un tiempo en que las aseguradoras no aseguraban los equipos, y ahora que ya lo hacen han subido sus costos del 2% a más del 15% del costo de los equipos”, aseguró.

Te puede interesar: La industria de la construcción “multiplicará” dinero de migrantes en Guanajuato

El representante de este gremio confirmó que en al menos una ocasión, los empresarios del sector han sido víctimas de hechos delictivos.

“Como tal no es oficial, pero en el Colegio de Ingenieros de Guanajuato, y al estar en contacto con los 10 colegios municipales, la mayoría reporta que hay quienes tienen hasta 2 o 3 casos de extorsión, robo o asalto. Incluso se han registrado decesos de algunos compañeros, por algún robo o situación que se salió de control”, reveló.

Incluso el sector además ha tenido casos de secuestros, aunque lamentó que no cuentan con datos oficiales.

“No tenemos datos específicos; eso lo manejan las autoridades correspondientes, las que llegan a atender las investigaciones de los casos”, precisó.

Foto: Cuca Domínguez

Extorsiones: su principal problema

Arroyo González añadió que se tiene registro de compañeros que los extorsionan.

“No sabemos si realmente son gente que pertenecen a los grupos que dicen o son personas que aprovechan la coyuntura. Creo que ante esta situación debemos ser más pacientes y capacitarnos. A nosotros solo nos toca recomendar que traten de guardar la cordura y no alarmarse, pero sí existe y sigue existiendo. Es una problemática la extorsión, incluso va cambiando de esquemas y cada día van perfeccionando sus métodos”, dijo.

“Sabemos que el problema de la extorsión sigue. Sigue el miedo incluso de compartir teléfonos. Por ello es grave, es una situación que nos preocupa mucho”, reiteró.

Dijo que son un sector vulnerable porque los maleantes han aprendido a sacarles información e investigarlos antes de extorsionarlos.

“A veces, hacen dos o tres llamadas para obtener información, nos investigan, llaman para decir que ofrecen un trabajo, preguntan con qué contamos, cuáles son las capacidades técnicas, económicas; es donde comienzan a medir el tamaño de la extorsión que quieren hacer y luego llega la llamada de extorsión. Hay casos de compañeros que los han extorsionado y han pagado cantidades de dinero que ni siquiera tienen; lo consiguen o adquieren créditos para pagar”, señaló.

“Se han tenido casos de conocidos que hacen pagos de entre 20 o 50 mil pesos, cantidades que pueden manejar a través de tarjetas o depósitos menores, pero no dejan de ser cantidades importantes”, precisó.

Roque Juan Carlos Arroyo González, presidente del CICGTO . Foto: Cuca Domínguez

Robo de maquinaria, otro de los delitos que los acosan

Además, por el ramo de la industria de la construcción, el sector también es proclive al robo de maquinaria.

“Lo mismo pasa con el robo de maquinaria. Aunque no llevamos un registro porque nuestro ámbito es más profesional; pero la CMIC si tiene un área que apoya con las denuncias, con la aseguradoras y todo ese tema. Sí seguimos escuchando a los compañeros que son víctimas de estas situaciones”, precisó.

Dijo que hay equipos que son preferidos por el hampa, como son las retroexcavadoras, que son equipos que se mueven más fácil. Estos robos ocurren cuando los constructores tienen por necesidad que mover los equipos de un municipio a otro.

“De repente ya no llega el equipo; ahora está muy de moda que se roban todo el camión, bajan lo que traen y abandonan el camión. Parece que ya no es muy rentable o no hay mercado para los tracto camiones, pero la carga sigue siendo atractiva para robarla”, explicó el líder del gremio.

El representante de los ingenieros civiles en el estado destacó que esta situación los ha llevado a reforzar su seguridad.

“La mayoría ya tenemos cámara de vigilancia, pagamos a los empleados a través de tarjeta. Si se mueve maquinaria, se contrata servicio de fletes con vigilancia. Todo se encarece, pero se paga para hacer las cosas más seguras”, admitió.

Foto: Cuca Domínguez

Aseguradoras encarecen sus servicios

Finalmente dijo que la aseguradoras, en cuestión de equipos, maquinaria y seguros de vida, han incrementado sus primas por el alto índice de inseguridad.

“Incluso hubo un tiempo que ya no la aseguraban (la maquinaria). Ya volvieron algunas a asegurar maquinaria, pero con condicionantes, una prima de seguro muy alta, del 10%, 12% y 15% del costo; cuando en el pasado era del 2%”, lamentó.

Lee también: Día de la Santa Cruz en Guanajuato recuerda a los constructores del mundo: los albañiles

Además, les exigen que la maquinaria vaya con vigilancia, que se guarde en lugares seguros o que tengan sistemas GPS instalados.

“Son cosas que encarecen el uso de la maquinaria, pero se paga para mantener el equipo, porque es el capital de las empresas. A veces eso es todo lo que tienen, y si se los roban los descapitalizan”, concluyó.

Te puede interesar:

JRP