Construcción del nuevo Museo de Las Momias estará en manos de la LXIV Legislatura

Redacción

Guanajuato.- La construcción del nuevo Museo de Las Momias quedará finalmente en manos de los diputados que forman parte de la LXIV Legislatura.

Así lo determinaron los integrantes del Ayuntamiento de Guanajuato, quienes durante una sesión virtual aprobaron por mayoría el dictamen del Programa de Obra Pública 2020, pero con la reserva de que sea el Congreso del Estado quien decida sobre la aprobación del crédito que se utilizaría para la construcción del nuevo edificio que albergaría el Museo de Las Momias.

La propuesta de reserva fue hecha por la regidora María Elena Castro Cerrillo, quien pidió que la obra, contenida en el proyecto, “sólo lograra surtir efecto en caso de que el Congreso de Guanajuato apruebe el acceso los recursos para su financiación”.

Al respecto, la funcionaria señaló que la intención de su propuesta es la de “enmendar el error de dar por hecho algo que no depende enteramente de nuestra voluntad y que al contrario, depende de un hecho futuro, y que la resolución final dependerá del análisis de la conveniencia del proyecto para las finanzas públicas del municipio que en su momento realiza el Congreso del Estado de Guanajuato.

En este sentido, el regidor Oscar Edmundo Aguayo, llamó a la cordura a sus compañeros y remarcó que en un momento de crisis como el que se está viviendo, “hay que ver qué cosas urgen y que cosas no urgen”.

Así mismo, remarcó que el dictamen hecho por la comisión encargada del tema, no se apega a Derecho, y carece de justificación técnica y jurídica al no incluir documentación de soporte, “como lo es el acta de Copladem que justifique la necesidad de la obra, y enfatizó en que se da “en absoluta indiferencia a las prioridades sociales, no estoy éticamente posibilitado para apoyarlos, reitero mi compromiso de contribuir a la calidad de vida del pueblo guanajuatense y de combatir la corrupción”.

Finalmente, durante la sesión virtual, insistió, “hoy por hoy la construcción del nuevo Museo de Las Momias no urge, sigue siendo un capricho y desgraciadamente así seguiremos”, y agregó que “el pueblo se cansa, yo sé que aquí ustedes la mayoría es decir que sí, no digo nombres para que nadie se sienta aludido, pero si muchos, muchos, muchos (sic), nada más saben decir que sí y desgraciadamente esta acción será en prejuicio de la ciudadanía guanajuatense” y advirtió que también “el pueblo se cansa de tanta tranza”.

Ratifican a consejo y protesta nuevo comisario del Simapag

En la sesión, además de otros puntos, también se aprobó la ratificación de María Elisa Jaime Rangel; Juan Daniel Rocha Gutiérrez; María Beatriz de Silva Garza; Martha Beatriz Gutiérrez Mora; y a Juan Sebastián Ávila Victoria como miembros del Consejo Directivo del Sistema Municipal de Agua de Guanajuato (Simapag), además de que se tomó protesta a Carlos Barrera Auld como nuevo titular de la Comisaría del organismo, en sustitución de Daniel Ramos Hernández.