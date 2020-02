Construcción de muro va muy bien: Trump

Agencias

Mundo.-Todos adoramos los finales felices y más cuando son historias como la de esta familia que pudo reunirse después de 30 años después de estar lejos, en diferentes países.

Hace 30 años, la mamá de Luis Cortés Romero y sus hermanas decidieron jugársela y viajar a Estados Unidos en busca de una mejor vida; por lo que se separaron de sus papás.

Sin embargo, por lo complicado que es salir y entrar de aquel país, se habían ausentado por mucho tiempo, por lo que el hijo de la mujer decidió hacer hasta lo imposible por tramitar y conseguir las Visas de sus abuelos.

“Cuando fui a la facultad de derecho, prometí encontrar una manera de reunirlos y pude ayudarlos a obtener Visas”, contó Luis a través de su cuenta de Twitter.

Sus abuelos viven en una pequeña comunidad rural en México; ambos tuvieron que viajar por muchas horas en autobús hasta abordar el avión que los reuniría con sus hijas.

“Su padre es sordo/mudo y analfabeto, lo que hizo las cosas más difíciles”, contó.

Sin embargo, después de la larga travesía, la familia se pudo reunir y el momento fue captado en un video que enterneció a muchos.

I surprised my mom by reuniting her with her parents after 3 decades of them not seeing each other. Her parents live in MX, and my mom cannot visit bc of her imm status. When I went to law school, I vowed to figure out a way to reunite them, & was able to help them get visas. pic.twitter.com/UCaR4aLw6y

— Luis Cortes Romero (@LCortesRomero) February 11, 2020