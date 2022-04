El contador advirtió que constancia de situación fiscal es un requisito, pero que no debe recurrirse a intermediarios ajenos al SAT

Cuca Domínguez

Salamanca.-El contador público, Francisco Ortega Saldaña, alertó a los ciudadanos para que no se dejen engañar por personas que no son profesionales y les prometen resolver tramites fiscales.

Y es que ya se han presentado casos de estafas, en especial este año con la solucitud de la constancia de situación fiscal de los trabajadores, emitidas por el el Sistema de Administración Tributaria (SAT), pero estos no saben cómo obtenerlas.

“Está requiriendo a los patrones las constancias de situación fiscal de sus empleados porque de lo contrario no podrán timbrar la su nómina, sin embargo los trabajadores deben de tener cuidado y acercarse con su asesor legal en el área laboral, porque no pueden ni se les deben de retener el salario porque la nueva Ley Federal del Trabajo no se puede retener por ninguna situación a menos que haya una orden judicial”, explicó.

Constancia de situación fiscal Foto: Cuca Domínguez

Este tipo de situaciones ha orillado a los trabajadores a buscar intermediarios no confiables. Los cuales les piden sus documentos, “ha habido casos de trabajadores que les intimidan o les llaman para exigirles dinero con otros fines, por ello exhorto a los trabajadores a que no tengan miedo, que se acerquen a cualquier asesor, a cualquier autoridad para denunciar lo que está ocurriendo”, precisó.

“Sí es obligación del trabajador, pero no debe ser intimidatoria, las empresas les deben de explicar al trabajador cuáles son sus derechos y como ayudarles a que soliciten sus constancias”, dijo.

Constancia de situación fiscal Foto: especial

El contador destacó que toda información relativa a la autoridad fiscal solamente es ante el SAT o bien con el patrón, “pero sí se han dado casos que hay trabajadores que han caído en esos fraudes, por terceras personas que les dicen que por ciertas cantidades de dinero les van a resolver sus asuntos para darlos de alta y no es así, una cosa es que los asesoren correctamente por tiempo no poder hacer un trámite y otra cosas es que los quieran extorsionar para hacerles esos trámites, eso no es correcto. Por eso es importante que no dejen de acercarse y buscar asesoría con personas expertas en el tema”.

Conoce paso a paso cómo obtener tu Constancia de Situación Fiscal (comúnmente conocida como Constancia del RFC).



👉🏻 https://t.co/VG52CAX3nz pic.twitter.com/7s9Imtpmq9 — SATMX (@SATMX) March 3, 2022

“Cualquier persona que se dedique a un acto de comercio debe estar inscrita, pero la autoridad lo está enfocando a los jóvenes los que además de sacar su credencial de elector también tienen la obligación de acercarse ante la autoridad fiscal y registrarse, pero se tiene que tener cuidado, que debe ser sin obligaciones fiscales, incluso va enfocado a todo ciudadano que nunca antes se había registrado, se tienen casos de personas de edad, enfermos o discapacitados que tienen algún problema y esos son casos especiales, pero aun así se tiene que registrar, concluyó.

