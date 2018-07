Consiguen guanajuatenses plata en jornada dominical de los JCC

Luis Morales se quedó con el segundo lugar en rifle, mientras que el equipo de hockey varonil cayó ante Cuba en la final

Pablo Ruiz

Barranquilla.- La jornada dominical de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 trajo medallas para atletas guanajuatenses. Luis Morales se colgó la plata en 50 metros rifle 3 posiciones solo por debajo de su compatriota José Sánchez.

La instancia final fue disputada por tres mexicanos entre los que destacó el guanajuatense Luis Morales quien se adjudicó la medalla plateada con una puntuación de 436.1 unidades, mientras que la primera posición fue para José Sánchez quien tiró 440.0 puntos para situarse en lo más alto del podio, para que los aztecas hicieran el 1-2 en rifle de 3 posiciones en los 50 metros.

La tercera posición fue para el cubano Roberto Estupiñan quien acumuló 424.2 puntos, apenas por encima del mexicano Alfonso Manrique quien arañó la presea de bronce con 415.3 unidades para colocarse en la cuarta posición.

Se llevan plata en hockey sobre pasto

Con tres guanajuatenses participando en el combinado tricolor, México se adjudicó la medalla de plata dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, tras caer en la final ante su similar de Cuba por marcador de 2-0.

Los caribeños impusieron dominio absoluto para gestar la victoria sobre los aztecas; los tantos fueron obra de Heriberto Sarduy al 28’, mientras que el cubano Wilfredo Sánchez sentenció el encuentro con la segunda anotación al minuto 44.

La tercera posición fue para el combinado representativo de Trinidad y Tobago.

Dentro de la selección, tres guanajuatenses fueron parte del logro; los hermanos Roberto y Edgar García, además de Luis Hernández, pusieron en alto a Guanajuato mientras que en el cuerpo técnico, tres guanajuatenses también participaron: Héctor Chavira, jefe del equipo, adema se Miguel Martínez, asistente de ingeniería deportiva, así como el doctor Nazul Ake.

El capitán del combinado mexicano, el guanajuatense Roberto García, se dijo satisfecho con lo realizado, aunque con la espina de no haberse llevado el oro una vez que se situaron en la final, aunque por preparación no quedó; “Hay que recordar cómo fue el proceso, a principios de año no estábamos confirmados para participar. Ya estábamos en la final y queríamos ganar, lo trabajamos, lo peleamos y lo competimos pero al final no se dio el resultado, queríamos ser campeones”.

El líder de la selección mexicana de Hockey sobre pasto varonil, Roberto García, aseguró además que fueron sus últimos Juegos Centroamericanos, por lo que lamentó no despedirse con el oro, aunque se congratuló de poder participar en el 2019 en los Panamericanos.

