Silvia Sandoval

Irapuato.- Luego de dos años y medio de peregrinar para ser operada de un tumor en la matriz, María de Jesús Araujo Moreno por fin fue intervenida en el IMSS Irapuato.

El día 13 de enero, ‘Marichuy’ por fin pudo ver esperanza en su salud, así como en su calidad de vida.

Luego de padecer la indiferencia de la burocracia, ‘Marichuy’ ahora tiene una nueva oportunidad de vida, su operación de extracción de matriz y del tumor que ahí albergaba se realizó sin contratiempos, “me encuentro bien, salí muy fortalecida y agradecida con todos quienes me apoyaron para que se agilizara la operación” declaró en entrevista telefónica.

Desde su cama en el área de recuperación de la clínica hospital del Seguro Social en Irapuato, María de Jesús dijo sentirse bien y feliz “tengo una nueva oportunidad y mis hijos tendrán mamá para rato” aseguró entusiasta.

Dijo que la espera por su intervención quirúrgica fue un calvario, pero confirma que “ha valido la pena”.

Agradeció a quienes de manera voluntaria la apoyaron para agilizar el proceso “La intervención de gente bondadosa como Marycruz Guerrero, quien de manera desinteresada me cuidó y siempre estuvo al pendiente de mí y de mis hijos, a la asociación Desarrollo Sexual y Humano (Desehux) y Arturo Álvarez quien la dirige, por el acompañamiento en este proceso, sin ellos ahora no estaría platicándolo” comentó.

Confirmó que en cuanto sea conveniente será dada de alta para regresar a su casa y poder ver a sus hijos. “Desde el día 4 de enero estoy internada y no he visto a mi familia, por cuestiones sanitarias no los dejan entrar, así que esperaré a que me den de alta para verlos y darle gracias a la Virgen y a diosito por salir bien, hasta ahora”.

LC