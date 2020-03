Consideran un “fracaso” el Operativo Golpe de Timón

Redacción

Guanajuato.- Mientras que los diputados locales del PRI y PVEM, José Huerta Aboytes y Vanessa Sánchez Cordero, respectivamente aseguraron que ha sido un fracaso el operativo “Golpe de Timón al no haberse logrado aún la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez ‘El Marro’ y que además no se han arrojado los resultados esperados, la diputada del PAN, Alejandra Gutiérrez Campos manifestó que, si ha habido resultados importantes, aunque reconoció que la ciudadanía pide más.

Esto tras cumplirse un año de que el gobierno estatal lanzó el operativo Golpe de Timón en la comunidad de Santa Rosa de Lima a fin de desarticular a dicho grupo delincuencial, no obstante, su líder sigue prófugo.

“Ha sido un fracaso”

Vanessa Sánchez Cordero manifestó que lo que se ha tenido son solo “golpes mediáticos” en los cuales se ha informado la captura de personas relacionadas con ese grupo criminal “pero al final se anunció como el objetivo principal de este Golpe de Timón que no debió haber sido ese el objetivo principal y no se ha logrado, entonces esto habla de que incluso ese trabajo en específico de capturar una sola persona no se ha logrado y lo que hay detrás es la falta de coordinación de las autoridades”.

A decir de la legisladora verde ecologista, en más de una ocasión se ha hablado de que se está cerca de la captura de dicho personaje, no obstante, consideró que hay filtraciones entre las mismas corporaciones policiales que probablemente le indican que están cerca de llegar a él y le dan tiempo suficiente para escaparse.

“Preocupa que la acción principal en materia de seguridad de Guanajuato según fue planteada por el gobernador no se ha logrado, esto es la captura de ‘El Marro’ para desarticular a este grupo criminal (…) por supuesto que es un fracaso empezando porque lo que se plantea como una estrategia no lo es y porque al no ser una estrategia no se están viendo los resultados y estamos viendo que la acción específica que se planteó como la cereza del pastel no se logra, eso significa que no se ha logrado nada más”.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, José Huerta Aboyes, señaló que hasta la fecha dicho operativo ha sido un fracaso, pues “no hemos visto con claridad en donde están ubicados los líderes de esa célula criminar que tanto ha dañado al estado”.

El legislador priista insistió que los resultados de la Fiscalía General del Estado son nulos, “estamos preocupados porque lo que sucede no es exclusivo de una zona, el problema lo tenemos en todo el estado”.

Si hay resultados, pero aún faltan

En tanto, Alejandra Gutiérrez Campos, afirmó que con dicho operativo ha habido avances para abatir la inseguridad, aunque dijo que aún queda mucho por hacer porque la ciudadanía exige resultados en materia de seguridad, “y esperemos que en próximas fechas siga habiendo de manera objetiva más resultados”.

La legisladora del PAN, acotó que la inseguridad es generada por diversos factores y todas las autoridades tienen que estar involucrados en el tema, “todos tenemos que asumir lo que nos toca, hay mucho por hacer”.

Y agregó “entendemos que hay factores que no son internos del estado, que nos rodean, no somos una isla, ahora sí que estamos rodeados por diferentes estados que tienen problemática, los índices de inseguridad en todo el país van al alza no podemos estar ajenos a lo que está sucediendo, son carteles que se dedican al crimen organizado y ese es un tema que le toca a la federación, no estoy diciendo que toda la responsabilidad sea de la federación, aquí todos tenemos una responsabilidad, los tres poderes, municipios, estado y la federación”.