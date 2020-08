Consideran injusticia despidos de DIF

María Espino

Guanajuato.- Sin la algarabía ni los cientos de personas que caracterizan a la fiesta del ‘Día de la Cueva’ en honor a San Ignacio de Loyola, patrono de la ciudad Capital, este año se celebró la tradicional misa en la cueva ubicada en la cima del Cerro de la Bufa.

Puntual como cada año, desde hace ya 404 años, a las 13:00 horas comenzó la misa oficiada por el abad, Rubén de la Cruz Martínez, quien estuvo acompañado de Juan Carlos Delgado Zárate, titular de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial municipal, y aunque fue impedida la asistencia de feligreses a la ceremonia religiosa, ésta fue transmitida a través de redes sociales y de una televisora local, llegando así hasta los hogares de miles de cuevanenses, que aunque de manera muy diferente a otros años, fueron parte de este evento.

“Hoy le pedimos, le suplicamos a San Ignacio acuérdate de esta ciudad, protégenos del mal, de este coronavirus, protege a nuestras familias…”, fue parte del sermón que manifestó el religioso durante la homilía en la que también hizo mención a la importancia que tiene que la ciudadanía se una y sea solidaria para aplicar las medidas de salud y salir juntos de la pandemia de Covid-19 que azota a la Capital y al mundo.

En años anteriores, las faldas del Cerro del Hormiguero suelen ser invadidas por puestos de todo tipo de comercio, principalmente antojitos mexicanos, juegos mecánicos, música y sobre todo la presencia de cientos de capitalinos y turistas que arriban a las inmediaciones del Cerro de la Bufa a pasar una tarde en familia y a disfrutar de la Fiesta de La Cueva, sin embargo este año los cerros que rodean esta zona lucen solos y en silencio debido a que esta fiesta, al igual que muchas otras celebraciones, sucumbió ante la pandemia ocasionada por el Covid-19.

Los caminos de acceso para llegar a las faldas del cerro del Hormiguero fueron cerrados desde la tarde del jueves para impedir la llegada de ciudadanos; el viernes permanecieron vigilados por elementos de seguridad de distintas corporaciones.

Saldo blanco se registró durante los operativos de seguridad y prevención que se implementó en las inmediaciones del Cerro de la Bufa desde la tarde del jueves para impedir la llegada de gente a esta zona, así lo informó Samuel Ugalde García, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), y adelantó que una guardia de seguridad se mantendrán hasta la mañana del sábado.

Ugalde recordó que en años anteriores, entre el 30 y 31 de julio se ha registrado un arribo aproximado de 20 mil personas, entre visitantes, campistas, vendedores, etc., sin embrago este año no hubo gente aunque sí llegaron algunos ciudadanos a practicar ejercicio pero no a instalar puestos, ni otra actividad no permitida.

El titular de la SSC explicó que no hubo cierres totales a la circulación para no afectar a la ciudadanía y sólo se implementó un circuito en distintos puntos de la carretera Panorámica.

