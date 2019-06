Consideran cancelar concesiones de transporte porque solo los ‘nuevos’ cumplen

El alcalde Alejandro Navarro pidió a concesionarios renovar sus unidades con 10 años de uso y señaló que desde ahora priorizará el tema del transporte pues crimen “ya se superó”; además, elogió a Flecha Amarilla y advierte a los demás

María Espino

Guanajuato.- Podrían sancionar, no renovar o incluso cancelar la concesión a los empresarios de ACNA, Barrientos o Ávalos si no cumplen con lo que establece la Ley de Movilidad sobre el reemplazo de los camiones que no pasen la Revista Mecánica y que ya cumplieron con su vida útil, que es de 10 años de servicio; señaló el alcalde Alejandro Navarro.

Estoy contento con el tema de Flecha Amarilla, esperemos que Ávalos, Aguilar, ACNA y Barrientos en esta semana o en la que viene nos puedan enseñar cuántos camiones han comprado”. Alejandro Navarro, Alcalde capitalino

“No se trata de quitar la concesión, es un tema de revisión, pero de que se puede se puede (retirar concesión)”.

Así lo manifestó el presidente durante la Revista Mecánica que se hizo a cuatro camiones de Flecha Amarilla modelo 2019 que circulan en la ciudad.

Además destacó que Flecha Amarilla es un ejemplo de que se puede mejorar el servicio y que se pueden comprar camiones nuevos y no mantener unidades que hasta hoyos tienen en el piso; también dijo saber que por parte de los concesionarios Ávalos ya sacaron de circulación cinco camiones que ya concluyeron su vida útil y que por lo menos traen 10 camiones nuevos.

“La gente merece un servicio puntual, que es de lo que más se ha quejado la ciudadanía, unidades sin goteras y a bajo costo (…) si tenemos un transporte moderno, eficiente y puntual se genera economía, la ciudad se mueve”, expresó Navarro.

Finalmente mencionó que se analiza la posibilidad de abrir otras rutas por donde no hay mucha circulación del transporte público como El Edén, Nuevo Solano, Las Bateas, Mesacuata, Sangre de Cristo, entre otras.

Superado el tema de inseguridad

Alejandro Navarro manifestó que en su administración los temas más importantes a atender son transporte público, recolección de basura y seguridad, destacando que este último ya ha sido superado de cierta manera por lo que ahora su prioridad es enfocarse en los otros dos.

“De una u otra manera el tema de la inseguridad creo que ya lo superamos, sin embargo, vamos por los servicios públicos y el tema del transporte público”.