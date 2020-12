Gilberto Navarro

Guanajuato.- La regidora panista, Cecilia Pöhls, afirmó que si bien, se encontraron irregularidades en la entrega de 12 constancias de factibilidad que entregó el titular de Fiscalización y Control, Gustavo Bück, considera que no hubo dolo en el actuar del funcionario municipal.

Como informó Correo, en la comisión de Servicios Públicos, se encontró que, sin acuerdo de dicha comisión, el titular de fiscalización y control, emitió 12 y negó ocho constancias de factibilidad de uso de suelo a negocios, razón por lo que se pidió a la Contraloría Municipal y a la Secretaría de Finanzas investigara el caso.

Esta entrega, también fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado, por el regidor de Morena Oscar Aguayo, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude procesal y usurpación de funciones.

Al respecto, la presidenta de la comisión, reconoció que los ediles, decidieron dar aviso a las autoridades administrativas para tener una opinión especializada, sin embargo, personalmente considera que el funcionario si tiene la facultad de emitir las constancias.

“Dimos vista a las autoridades competentes, para que ellos puedan hacer lo que consideren, yo no me siento en la disposición humana de juzgar a alguien, para eso hay autoridades que tendrán que revisar las facultades del Director de Fiscalización, yo creo que las tiene y por eso fue capaz de dar las constancias, y si no las tiene, se tendrá que revisar.es un tema de interpretación jurídica”.

Afirmó que el reglamento actual “tiene muchas lagunas”, que abren la puerta a estas confusiones, por lo que en próximos días presentará una iniciativa de modificación al reglamento, para estar acorde a las reformas a la ley de alcoholes.

En este sentido, también aseguró que, no considera necesario que se tenga que mandar llamar al funcionario para que comparezca ante la comisión y tampoco sumarse a la denuncia penal.

En su momento, también el regidor Oscar Aguayo, acusó a Gustavo Bück de solicitar 80 mil pesos por emitir los documentos, a lo que la regidora afirmó que ante la comisión que preside, no ha habido ninguna denuncia formal.

“Yo no he recibido a nadie que haya acusado a alguien, esto es una práctica muy desafortunada que no vamos a ignorar, desafortunadamente se da, no vamos a pensar que no se da, lo que puedo decir es que en mi comisión no se ha acercado nadie, mientras un ciudadano no vaya y denuncie, como autoridad, no puedo hacer nada”.

