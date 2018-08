Considera la boxeadora ‘Barby’ Juárez estar un paso delante que Jackie y Ana María

En espera de que se concrete la pelea con Jackie Nava, Mariana ‘Barby’ Juárez quiere demostrar que está un paso adelante entre las consideradas mejores boxeadoras mexicanas de la historia

Notimex

México.- En espera de que se concrete la pelea con Jackie Nava, Mariana ‘Barby’ Juárez quiere demostrar que está un paso adelante entre las consideradas mejores boxeadoras mexicanas de la historia y que puede vencer a su compatriota.

Ambas pugilistas estarán presentes el sábado en la Arena Ciudad de México, Mariana para realizar la quinta defensa del título gallo CMB ante la japonesa Terumi Nuki, y Jackie para medirse a la venezolana Alys Sánchez, y un triunfo las llevaría a enfrentarse este año.

“Comparando estilos las tres somos diferentes, creo que yo soy más completa que Ana María (Torres), que era muy fuerte, Jackie es muy técnica, pero creo que la ‘Barby’ tiene la fortaleza y la técnica, creo que en ese sentido les llevo un poquito, las respeto y admiro, pero creo que la ‘Barby’ está más completa”, dijo a Notimex.

Motivada a cuatro días de la quinta defensa del cetro de las 118 libras, la monarca capitalina quiere que la pelea con Jackie se concrete lo antes posible, sin que la tijuanense dude, aunque Mariana toma esa duda como respeto de su rival hacia ella.

“Creo que me encantaría que acepte, que no esté dudando de ello, para mí creo que es respeto que me tiene, no soy cualquier rival, es demostrarles arriba del ring” que puede superarla, exigirse ella y también a su oponente, “sabe que sería una guerra arriba del ring y que no lleva a cualquier rival enfrente”.

El choque entre mexicanas pudo realizarse en agosto pasado, pero algunas situaciones lo impidieron. Tras año y medio sin pelear, Jackie regresa este sábado en espera de ver su accionar rumbo al posible pleito con Mariana, quien está firme en buscar esa pelea.

“Espero que ella esté bien (con Alys), que es para ver cómo se siente y si está en condiciones, ojalá esté bien para que podamos pelear y se pueda hacer, yo estoy activa, contenta, feliz, motivada y ojalá que encuentre ella su tiempo para hacer esta pelea que es muy atractiva”, expresó.

Lo que tiene claro Mariana es que no tiene nada que demostrarle a nadie, sólo quiere que en el ring estén dos de las mejores peleadoras mexicanas de la historia y complacer a la afición que quiere verlas en una guerra.

“Me molestó que dijeran que la última vez no habíamos peleado por mí, por mí no, sigo ahí, de pie y haciendo defensas, la que se hizo a un lado fue ella (por motivos laborales), ahorita que va regresando ojalá acepte y vamos a darle a la gente y al público lo que quiere”, afirmó.

Lista para la “guerra” que tendrá ante una “kamikaze” como Terumi Nuki y también para medirse a Jackie Nava este mismo año, Mariana Juárez, sabe que el trabajo en el gimnasio es el que abrirá la puerta para lograr ambos triunfos.

“He trabajado mucho y me he mantenido en lo mío, que es el boxeo y a eso me he dedicado al 100, creo que tengo todas las posibilidades de salir con la mano en alto siempre y cuando me entrene y haga las cosas que se tienen que hacer en el gimnasio porque eso me da la seguridad”, externó.

Y pese a las críticas que ha tenido a lo largo de sus 20 años de carrera, la campeona mundial en tres distintas divisiones tiene en claro una cosa respecto a las nombradas mejores de la historia en el boxeo femenil mexicano:

“Es realmente un campeón no el que nunca se cae, sino quien se cae, se levanta y trabaja, se esfuerza y se mantiene, fíjense cuántos años de carrera llevo, casi 20, y me sigo manteniendo entre las mejores del mundo y no están ni Jackie ni Ana María, estoy yo”, concluyó.

JJM