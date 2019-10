Considera asesor jurídico que ‘City Manager’ sería como “un segundo alcalde”

Joan Ochoa, quien funge como abogado del Congreso Nacional Ciudadano aseguró que esto no solucionaría los problemas de la ciudad, ya que carecería de toda legitimidad jurídica

Manuel García Gallegos

León.- La figura del City Manager no es la mejor solución para problemas de la ciudad, ya que carece de toda legitimidad jurídica y “parece que estamos contratando a un segundo alcalde”, señaló Joan Ochoa.

Ochoa es abogado y asesor jurídico del Congreso Nacional Ciudadano y estuvo en León para capacitar a organizaciones ciudadanas como la Unión Nacional Sinarquista, en temas de solicitudes de transparencia y rendición de cuentas, entre otras cosas.

Joan Ochoa manifestó que en León el Congreso Nacional Ciudadano “está revisando el tema del City Manager, para las acciones que van a emprender, ya que creemos que el City Manager no es la mejor solución”.

Aseguró que “se ve una buena propuesta, pero no es la mejor solución ya que carece de toda legitimidad jurídica, o sea que propiamente estaríamos contratando un segundo alcalde para que haga las funciones del primero y entonces hay muchas situaciones que no están bien definidas y no se puede poner en marcha en algo que no está plenamente definido y por lo que percibimos, es que se ve como un capricho del alcalde en instalar al City Manager”.

Comentarios

Comentarios