Considera Ambriz que la ‘Fiera’ tuvo un buen desempeño

León.- Luego de que se le escapara la victoria en el último instante del partido, Ignacio Ambriz, timonel de la Fiera, aseguró que tras el partido ante los felinos el sabor de boca fue bueno, pues consideró que se hizo un buen partido después de la dinámica que imprimieron sus pupilos.

Ambriz indicó que en varios lapsos del partido le agradó la posesión del esférico, aunque lamentó que el gol inicial les hiciera bajar las revoluciones además de la falta dentro del área que les arrebató los tres puntos.

“Si hablamos de posibilidades nosotros generamos más, tuvimos las más claras pero al final nos empatan, no sé si fue justo o no, pero estoy contento de que el equipo jugó bien. Me gustó que la afición se metió con nosotros, creo que salen contentos pero al final lo importante es ganar, sumar en casa puntos te aseguran calificación”, dijo el estratega felino.

‘Nacho’ consideró además que ante uno de los equipos ms poderosos de la Liga, León no desentonó y en cambio mostró carácter, generando un buen volumen de juego, por lo que un error sobre el final les quitó la victoria.

Sobre el debut de Rubens Sambueza, el ‘domador’ mencionó que el argentino le contagió a sus compañeros sobre el terreno de juego y además generó en el nivel futbolístico, por lo que aceptó que el carácter de elementos como ‘Sambu’ y ‘Chapo’ repercuten en sus compañeros para generar más sangre en el equipo.

En tanto, Ignacio señaló que su idea es poder hacer un León aún más dinámico y que sepa manejar los tiempos, por lo que espera que al paso de las jornadas encuentren un mejor ritmo de competencia viendo un progreso.

En tanto, declaró que aunque el inicio del torneo será complicado, buscará que su equipo ‘saque las garras’ para luchar dentro del terreno de juego y así ganar cada partido. Ambriz señaló que León está para jugar bien, calificar y luego ser campeones, dando un mensaje contundente a la afición.

“Mi equipo está para hacer un buen torneo, está para calificar y está para pelear por un título; así lo veo y lo siento. Hoy puedo presumir que el vestuario está muy bien y hay un gran ambiente, ver a la afición que se mete me da un mensaje de que eso es lo que quieren ver”, añadió.

Ambriz y su cuerpo técnico prepararán el debut en la Copa Mx, pues el primer compromiso será el próximo miércoles en el Estadio León recibiendo a los Alebrijes de Oaxaca dentro del Grupo 5.

