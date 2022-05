El Conservatorio de Música de Celaya tiene la intención de promover el gusto musical en los niños con el coro infantil

Luz Zárate

Celaya .- El Conservatorio de Música de Celaya proyecta la apertura con cuatro orquestas infantiles y un coro de niños. Esto con la intención de fomentar en los menores la música, pero sobre todo se busca contribuir en la construcción del tejido social.

Aurora Cárdenas Ávila, directora del Conservatorio de Música de Celaya, informó que se abrirán en aproximadamente un mes, orquestas en Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Cortazar y una en el Barrio de San Miguel. También un coro en la colonia Las Américas, estos dos últimos en Celaya.

Cárdenas recordó que actualmente ya existe una Orquesta Comunitaria en la colonia Del Bosque, la cual lleva operando desde el 2014.

“Estamos esperando la firma del convenio. Es un proyecto que tenemos con Fidesec. Este convenio se hizo entre los empresarios de Guanajuato con el estado, para que nos puedan financiar este proyecto y espero que podamos arrancar ya. Yo espero a más tardar en un mes será una Orquesta en Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Cortazar, una en el Barrio de San Miguel y coro que va a ser en la colonia Las Américas”, señaló Cárdenas Ávila.

Foto: Martín Rodríguez

Hasta 200 pequeños participarán en las orquestas

Serán 200 niños y jóvenes los que formarán parte de las orquestas comunitarias y el coro, 40 en cada sitio.

Los maestros que impartirán las clases son egresados del Conservatorio de Música de Celaya, aunque también colaborarán estudiantes avanzados.

Para los niños y jóvenes es completamente gratuito asistir. Lo único que tienen que hacer es comprometerse a asistir cuatro días a la semana durante tres horas. La intención principal es alejar a los menores de las calles y que estén ocupados en actividades productivas.

Los instrumentos serán aportados por el Conservatorio de Música de Celaya.

“La idea es que asistan 4 tardes a la semana, de 4 de la tarde a 7, para que pasen su tiempo libre en algo positivo. Que aprendan al mismo tiempo de música, que no estén en la calle, que no estén haciendo actividades que los lleven a malos hábitos. No es un tema que queramos que todos sean violinistas, o músicos, es un tema 100 % social y la música es una excelente herramienta para poder conseguirlo”, dijo Aurora Cárdenas.

Foto: Martín Rodríguez

Además de enseñarles a los niños y jóvenes a tocar un instrumento y hacerlo en conjunto, se van a tratar temas educativos y de prevención que ayuden en su vida diaria.

“Hemos visto que se pueden detectar talentos, pero no es el principal objetivo, queremos que les sirva para su vida diaria”, mencionó.

Estas orquestas van a estar conformadas por niños de entre 7 y 8 años hasta los 18, los interesados podrán asistir a los sitios donde se aperturarán una vez que se arranque el proyecto y que el Conservatorio de Música de Celaya difundirá a través de sus redes sociales y los distintos medios de comunicación.