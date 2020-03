Conservadores quieren que me aísle para que controlen el país: AMLO

Redacción

Sinaloa. – Desde el hotel Lucerna, en Culiacán, lugar en donde se registró el primer caso de coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que seguirá con sus actividades, pues de otro modo los conservadores tomarían control de la situación.

A través de un video publicado por medio de las redes sociales, el mandatario señaló que tal y como los médicos o enfermeros, él no dejará de trabajar, pues esto es algo que sus adversarios quisieran.

Dijo: “Lo que quieren los conservadores es que yo me aísle, imagínense, no habría conducción, oh, sí, habría la conducción de ellos porque en la política no hay vacíos de poder, los vacíos se llenan y eso es lo que ellos quieren para apoderarse de la conducción política del país de manera irresponsable”.

Mencionó que la opinión de la oposición se debe al malestar por la Cuarta Transformación, la cual se ha empeñado en enfrentar la corrupción.

Por último, señala: “Si nos quedamos en casa y nos proponemos a cuidar a adultos mayores vamos a salir adelante. Hacemos todo de manera profesional para que no haya enfermos y, lo más importante, que no se pierdan vidas humanas”.

Todos a casa siempre y cuando no se tengan actividades fundamentales para el bienestar y la seguridad del pueblo. Sigamos cuidando a los adultos mayores y a los enfermos. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/I8pdZbuU7Q — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 29, 2020

G.R