Consejo Indígena denuncia discriminación en el caso de Melitona

Redacción

León.- Concluyó la entrega de apoyos económicos a través de los programas León Contigo y Unidos por el Empleo, donde se distribuyeron más de cien millones de pesos.

Aunque no se tiene fecha para que el semáforo naranja pase a color amarillo o verde, existen sectores que no han podido activarse ya que no formar parte de la cadena de negocios esenciales.

Pese a ello, el pasado lunes fue el último día que los beneficiados cobraron los mil 500 pesos quincenales.

El alcalde de la ciudad, Héctor López Santillana, reconoció que al menos en este mes no tienen contemplado dirigir más recursos, ya que no se tenía previsto volver a extender los programas.

“No podemos permanentemente extender estos programas sobre todo estamos buscando la competencia de los recursos estatales para el apoyo. Porque los recursos municipales son limitados en este aspecto”, aclaró.

Dijo que los recursos municipales en esta etapa están orientados en tanto buscar la reactivación económica a través de la inversión en las construcción e infraestructura y equipamiento.

Aunado al programa emergente de Empleo Temporal, donde pretende el Gobierno Municipal dar trabajo durante dos meses a 7 mil 500 personas con un pago de cuatro mil pesos mensuales.

En el caso del sector de bares y cantinas, el edil explicó que se han estado buscando los mecanismos para que se recuperen, “que puedan comenzar a tener de una forma gradual y controlada la activación de sus operaciones, estaremos en fechas próximas viendo cómo podemos recuperar nuestra normalidad, pero con el cuidado de las medidas sanitarias”, comentó.

En León, derivado de la pandemia COVID-19 se han perdido 40 mil empleos directos e indirectos.