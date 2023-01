Son pocos ‘cajones’ de estacionamiento disponibles para los asistentes, pero, además, abogados han dado a conocer que particulares tomaron el terreno

Óscar Jimenez

León.- Para poderse estacionar afuera de las oficinas de los juzgados civiles, de oralidad familiar, o de las oficinas anexas del Poder Judicial, Prevención Social de León y otras dependencias municipales, en la salida a Cuerámaro, se tiene que pasar por una travesía.



Son pocos ‘cajones’ de estacionamiento disponibles para los asistentes, pero, además, la Asociación de Abogados Independientes ha dado a conocer que particulares han tomado el terreno que antes operaba Ferromex. Incluso contaba con un paso de agua que debía de ser regulado por CONAGUA, para administrarlo y cobrar por ocupar un sitio mientras se realiza algún trámite o procedimiento en oficina.

“Se ha llegado incluso a las discusiones que les quieren cobrar unas cantidades que no van. Porque imagínense a un abogado que va a litigar y se lleva cuatro o cinco horas ahí en los juzgados y les quieren cobrar como si fuera un estacionamiento cuando era un terreno baldío”.

Foto: Óscar Jiménez

Conseguir lugar en estacionamiento del juzgado: travesía

“Se la ha apropiado un particular y ahí cobran. No sabemos si tenga uso de suelo. Si municipio les dio alguna concesión, o cómo funciona un terreno que, si es federal, no puede ser utilizado por los particulares”, señaló Óscar Alfredo Silva, como representante de las voces del colectivo. Ellos dieron a conocer esta situación irregular que se presenta.

De esta manera, y a pesar de que hay espacio de estacionamiento disponible y que se pudiera adaptar en la parte trasera de los edificios, se ha ‘normalizado’ la operación desde particulares que cobran hasta en 25 pesos la hora. Con ello, se ven afectados no sólo abogados. Sino también personas en general se acuden a realizar trámites relacionados al aspecto legal o bien, a las oficinas municipales.

Foto: Óscar Jiménez

Sin forma de estacionarse

“Son muchas dependencias en un espacio muy pequeño y no hay forma de estacionarse. Quien hace un gran negocio son los viene-viene de las vías del tren (…) Hacemos un llamado a la alcaldesa para que determine cómo está esa área. Porque eso le corresponde al municipio y hay que revisar de qué forma funciona ese estacionamiento, y si es correcto”.

Foto: Óscar Jiménez

“No podemos olvidar que, en cualquier parte de esta ciudad leonesa, si tú te estableces en una calle, una banqueta, habrá organismos que te pidan permisos. Qué patético es que en este lugar no se ha tomado una acción”.

Se completó desde el grupo de abogados que también ha conocido casos de cristalazos, rayones, golpes e incluso. Hasta compañeros de profesión que han sido amagados por no pagar la respectiva cuota solicitada.

