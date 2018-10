Conquistan las Abejas en su territorio y derrotan a Capitanes

Consiguieron la victoria con una pizarra de 99-92; Keith Appling tuvo su mejor cosecha de puntos en lo que va del torneo aportando 30 unidades para darle la victoria a los ‘mieleros’ que colocan su record en tres ganados y dos perdidos

Pablo Ruíz

León.- La quinteta de Abejas de León se llevó el triunfo ante Libertadores de Querétaro por pizarra de 99-92 en duelo correspondiente a la jornada 7 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional disputada en el Domo de la Feria. Keith Appling tuvo su mejor cosecha de puntos en lo que va del torneo aportando 30 unidades para darle la victoria a los ‘mieleros’ que colocan su record en tres ganados y dos perdidos en la Conferencia Sur.

El duelo comenzó intenso y con Abejas desplegando velocidad para contrarrestar a una defensiva queretana que a base de fortaleza buscó a su referente y ex de Abejas, Reggie Larry; rápidamente León encontró la ventaja aunque Libertadores no se despegó en el score para terminar el primer cuarto 22-17 en favor de los locales.

En el segundo episodio las cosas cambiaron en el encuentro; los dirigidos por Andrés Contreras apelaron a la recuperación y al rápido despliegue para encontrar puntos que le otorgaron confianza a sus jugadores para colocarse arriba en el marcador e irse al entretiempo con ventaja de dos puntos para dejar el tercer cuarto al rojo vivo 46-48 en favor de la quinteta libertadora.

Ya en el complemento, José ‘Pepo’ Martínez replanteó el encuentro y con sus cinco elementos volcados a la recuperación y al ataque, emparejaron y devolvieron la ventaja vía Aplling e Irving quienes se plantaron con autoridad desde el perímetro y en la pintura para comenzar a ganar terreno ante unos desconcertados Libertadores que con errores dieron la iniciativa a León para irse hasta con 14 puntos de diferencia, marcado el rumbo del encuentro a favor de Abejas.

El tercer cuarto terminó 74-59 con una amplia y cómoda ventaja que le permitiría manejar a Abejas el score, sin embargo, en el último cuarto las cosas no fueron de todo simples para los locales; aunque Libertadores no contó más con la presencia de Guerrero y Robertson, apelaron a la recuperación, mientras que las revoluciones del conjunto leonés también bajaron para apretar la ventaja y reducirla hasta por 7 puntos, aunque al final no alcanzó a la visita para que Abejas consiguiera su tercera victoria en el torneo por 99-92.

El mejor anotador del encuentro fue Keith Appling con 30 puntos, mientras que por la visita, Reggie Larry colaboró con 28 unidades.

Abejas colocó así su record en tres victorias y dos descalabros, mientras que Querétaro suma dos victorias y cinco derrotas; Abejas y Libertadores chocarán este miércoles en el segundo de la serie a disputarse en el Domo de la Feria en punto de las 20:15 horas.

