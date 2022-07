Este fin de semana podrás visitar al león africano en el Zoo de Irapuato, quien está por cumplir tres años de edad

Irapuato-. ¿Sabías que en el Zoológico de Irapuato hay un león africano blanco? Se llama Akin y podrás visitarlo este fin de semana, es una de las crías del programa de reproducción del Zoo.

Akin actualmente disfruta de su estancia en Irapuato, donde lo criaron desde cahorrito, pues su mamá no producía leche en ese entonces.

“Es un ejemplar joven por eso lo ven corriendo, aparte de que fue criado artificialmente, nos referimos a que la mamá (leona) en ese entonces no producía leche y no lo aceptó; por eso tuvimos que retirarlo para asegurar la supervivencia y nosotros lo tuvimos que criar, por eso se lleva bien con sus cuidadores”, dice la doctora Karen, del Zoo de Irapuato.

León africano en el Zoo de Irapuato Foto: Cortesía

Su nombre fue elegido por usuarios de Facebook, que participaron en la votación del Zoo para dar ideas de como llamar al pequeño animal.

Akin reconoce a sus cuidadores, pero aun así sigue siendo un animal con instintos, la veterinaria del Zoo recomendó a los visitantes a no cruzar las vallas metálicas, no meter las manos a las jaulas y no alimentar a los felinos, porque además de llevar una dieta especial, se busca evitar accidentes.

Y es que apenas la semana pasada un menor de edad atravesó el cerco de seguridad del Zoológico de León y un jaguar le mordió el pie, aunque el niño aparentemente se estabilizó, la noticia causó susto y una ola de comentarios en contra y en favor del niño y su familia.

Entre los cuidados que lleva el león africano del Zoo de Irapuato, está la limpieza diaria del albergue y el cambio de agua de la pileta, la veterinaria resaltó que a estos felinos “les gusta bañarse, meterse y jugar con el agua”.

En enero del próximo año, Akin cumplirá los tres años de edad.

