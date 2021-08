Redacción

Bogotá, Colombia.- Carlos Alberto Díaz Colmenares, de 14 años, es el claro ejemplo de un niño que comprende lo que es ser campesino en Colombia y, además, busca romper ese ‘estereotipo’ que llevan a cuestas la gran mayoría de jóvenes en el país.

En redes lo conocen como ‘El borrego’, un apodo que le puso Andrés, uno de sus hermanos mayores, hace unos años. Carlos tiene el cabello rizado y de color negro, característica que lo identifica y que, de hecho, fue el punto de partida de su inusual sobrenombre.

En la actualidad, vive en una granja ubicada en el municipio de San Francisco, en Cundinamarca. Este joven, nacido en 2007 en Bogotá, fue criado en La Vega. Viene de una familia campesina, conoce la agricultura nacional y busca llevar un valioso mensaje a los colombianos por medio de sus redes sociales.

Durante los trece años de convivencia en un lugar distinto al de las grandes ciudades del país, don Carlos, el papá de ‘El borrego’, fue quien empezó a inculcarle el amor por el campo.

La familia está conformada por don Carlos y Gloria Janeth, su esposa; sus hijos Andrés, Juan David, Ximena y, por último, Carlos, ‘El borrego’.

Aunque en la granja no viven Ximena ni Andrés, Carlos dice que ellos los visitan muy seguido. También destaca el cariño y el apoyo que le brindan sus familiares en este proyecto de viralizar la vida en el campo.

“Al inicio mi papá nos regañaba por los vídeos, pero porque él trabaja mucho y pensaba que estábamos haciendo videos de bromas. Luego se dio cuenta de que hacíamos un contenido importante, algo más serio y positivo. Ahora toda la familia nos apoya mucho más y nos brindan las ayudas necesarias para hacer los vídeos”, señala .

Pequeños cambios

Carlos tiene escasos 14 años, pero lo que ha vivido le permite tener una mirada crítica sobre una realidad que no ha tenido la atención requerida: el trabajo del campesinado colombiano.

“Me gusta llevar ese mensaje de apoyo al campesinado porque es una labor dura, ya que la conozco me he dado cuenta de que no la reconocen como se debería. Mi idea es poder empezar a generar pequeños cambios que después van a ser grandes”.

‘El borrego’ comenzó a sembrar plantas en un pequeño invernadero reciclado que le fabricó su papá. Por aquel momento vivían en un apartamento de La Vega, pero con la llegada de la pandemia surgió la posibilidad de visitar más la granja familiar, ubicada a unos kilómetros de distancia.

El joven recuerda que una noche se quedaron a dormir y, pese a que la construcción era antigua y no contaba con las adaptaciones necesarias, decidieron no abandonarla. En julio de 2020 comenzó este camino de aprender a vivir de la tierra y lo que les provee.

La granja estaba construida con parales de guadua y tejas muy antiguas, tanto que Carlos caminaba y de repente caían pedazos del techo a su lado. Poco a poco y con mucho esfuerzo la granja ha sido remodelada y adaptada para que los integrantes de la familia puedan habitarla con tranquilidad.

Un niño en la granja

‘El borrego’ no trabaja solo. Junto con Juan David, su ‘hermanager’, han logrado viralizar algunos videos que son muy útiles para personas que estén interesadas en comenzar a vivir una vida más verde.

Por medio de su cuenta de Instagram, de TikTok y su canal de YouTube, ‘El Borrego’ da a conocer el diario vivir de un niño en una granja, brinda consejos sobre cómo cuidar el medio ambiente y usa las tendencias para difundir mensajes importantes sobre la labor del campesinado colombiano.

En su momento, ‘El Borrego’ también utilizó sus canales digitales para dar a conocer las problemáticas de algunos campesinos. Con sus videos llevó el importante mensaje de valorar el trabajo que lleva meses cosechar.

Por ahora seguirá llevando el mensaje de respeto y amor por el campo con ayuda de sus redes sociales. En este momento ‘El Borrego’ tiene 181 mil seguidores interesados en temas importantes como el cuidado del medio ambiente, reciclaje, cosechas, crianza de gallinas y otras temáticas de la granja. De su ‘tierra’. De su maravilloso espacio en el mundo.

