Conoce la historia de Donn Stewart, el guanajuatense que está triunfando en Hollywood

Pilar Muñoz/Edith Rábago

Guanajuato.- Donn Stewart, un talentoso actor guanajuatense, decidió probar suerte en una de las ciudades más importantes para la industria: Los Ángeles.

A los 18 años partió de San Miguel de Allende para emprender su sueño. Pasó un mes en el que estuvo buscando trabajo de lo que fuera pero no lo consiguió; sin embargo, no sabía que el éxito estaba por venir acompañado de un comercial para una cadena de comida rápida.

“Tú sabes, el venirme de una ciudad tan chica, tan hermosa como San Miguel de Allende a Hollywood fue un cambio muy drástico en mi vida, yo no conocía a nadie en esta ciudad cuando me vine, entonces me tocó empezar desde cero, desde el suelo, sin conocer a nadie”, contó Donn.

Después vinieron las audiciones, las oportunidades, los eventos y las relaciones públicas en el gremio. Aunque no ha sido fácil, pues se metió en una liga complicada donde se compite con muchos más actores y actrices de todo el mundo.

El sanmiguelense forma parte de la lista de los 10 mexicanos que están triunfando el Hollywood, Incluso tuvo la oportunidad de participar en los premios de cine más importantes de todo el mundo: Los Óscares.

“Me pusieron junto a artistas muy grandes como Eugenio Derbez, Diego Luna, para mí eso cuando yo era más chico era un sueño que veía muy inalcanzable”, dijo.

Actualmente su proyecto es Better Latin Than Never un reallity show en el que participan varios influencers latinos como la yiutuber Caeli, Natalia Barulích, ex novia de Maluma, entre otros, que muestran cómo es su vida en Los Ángeles y todo lo que pasa a su alrededor. Aunque por la pandemia, las grabaciones se detuvieron.

“Tengo en mente que quiero grabar una película en San Miguel de Allende, es algo que tengo en mente desde ya hace un par de años y mostrar la belleza de la ciudad y del estado”, explicó.

Donn considera que a nivel municipio, estado y federación falta más apoyo al sector de artistas. Pues así como él, muchos han decidido migrar para poder acceder a más oportunidades de crecimiento.

“Lo que yo quiero es demostrarle a la gente joven que puedes seguir tus sueños y realmente realizarlos”, finalizó.

DM