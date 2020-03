Conoce al perrocornio, mitad perro… ¿mitad unicornio?

Redacción

Italia.- Uno de los países que más ha sufrido a raíz de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus sin duda es Italia. Hasta ahora el país cuenta con el segundo mayor número de infectados de todo el mundo, solamente después de China.

Son cerca de 15 mil los infectados y más de mil han fallecido por complicaciones relacionadas con la enfermedad.

Los números son tanto más impresionantes si consideramos que en todo el mundo los infectados ascienden a más de 138 mil y han muerto más de 5 mil 100 personas.

Pero, a pesar de las terribles noticias, la alegría del pueblo italiano no ha menguado, ya que ante las crisis, las personas encuentran la forma de ser más fuertes. De igual forma que China dejó ver su lado amable en medio de la crisis, Italia dio una muestra de su fuerza aún cuando son ‘invisibles’.

En la ciudad de Siena, al norte de Italia, decenas de vecinos comenzaron, espontáneamente a cantar en coro desde diferentes edificios.

El escritor italiano, David Allegranti, compartió mediante un tuit, el conmovedor video de los habitantes unidos en una sola voz.

A Siena, città alla quale sono molto legato, si sta in casa ma si canta insieme come se si fosse per la strada. Mi sono commosso pic.twitter.com/IDPqNEj3h3

— David Allegranti (@davidallegranti) March 12, 2020