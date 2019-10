Conmueve la historia de ‘Lili’ como una gran ‘luchadora’

Sus hermanas la recuerdan como una gran guerrera, de espíritu fortalecido, quien enfrentó incansablemente el cáncer de mama; este mes cumple tres años de haber fallecido

Irapuato.- Luz María Verónica Hernández Fraustro, fue una mujer irapuatenses quien en vida fue conocida como ‘Lili’ y a la cual hoy recuerdan sus hermanas como una gran guerrera, de espíritu fortalecido, quien lucho incansablemente con este padecimiento, mismas que este mes cumple tres años de haber fallecido a causa de una metástasis del cáncer de mama.

Durante su proceso Lili, como muchas mujeres mexicanas, detectó en medio de una ducha, que tenía una bolita en uno de sus senos, por lo que al acudir al médico y hacerse un par de estudios le dieron la noticia de que se trataba de cáncer de mama, por lo que el 14 de Julio del 2014 le cortaron el seno derecho y empezó un proceso muy delicado de quimioterapias, para esas fechas sus hermanas se raparon en señal de solidaridad y empezar con ella la lucha.

“Para el 4 de octubre de 2016, le dicen ya no vamos a ponerle la quimio y la internamos, finalmente el oncólogo que nos dijo que el pulmón derecho ya no estaba funcionando, y para el 7 de diciembre nos dicen que ya no había mucho que hacer y para el 14 de octubre de 2016 ella falleció. Hace unos días acaba de cumplir tres años, tres años difíciles, tres años pesados”, manifestó su hermana mayor Magda.

“Ella se despidió del mundo como a las 6:15 de la tarde, porque aunque estaba conectada ella sentía que se asfixiaba y le hace con su mano: se acabó, se acabó, no más, a los cinco minutos después de eso ella cerró los ojos y fue cuando ella se despidió. Por eso le digo que qué egoísta: no me esperaste, pero sé que nos vamos a volver a encontrar, algún día nos vamos a volver a ver, yo sé que sí”, comentó con lágrimas en los ojos.

El mes de octubre es conocido también como el mes rosa, por el simbólico moño de color rosado que usan para conmemorar a las mujeres que lucha diariamente con esta enfermedad.

“El único factor que puede ser determinante creemos que es que se haga una detección temprana, que son los pacientes a los que les podemos ofrecer mayores alternativas de lo que quisiéramos que se llamara: cura contra el cáncer. No existe como tal una cura pero la enfermedad se controla, el factor de las que han sobrevivido es que llegan a tiempo a la detección”, concluyó el oncólogo Milhem Ariel Fuentes.

