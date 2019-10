Conmueve concierto en ¿la estación del metro?

Un violinista y un violonchelista realizaron un dueto en una de las estaciones de Nueva York que cautivaron a las personas que se encontraban ahí por su hermosa melodía

Redacción

Nueva York.- El talento a veces suele encontrarse en los lugares más innesperados y es, tristemente, el menos remunerado y reconocido. Desde las personas que crean bellísimos cuadros y que deben venderlos en las calles a precios muy bajos, así como la reciente joven indigente que cantaba ópera, llega una historia igual de increíble.

Resulta que una joven llamada Anna Merlan grabó un video y lo subió a redes sociales en donde se muestra a un violinista en un andén de la estación Metropolitan Avenue de la línea G y a un violonchelista al otro lado de la vía tocando la misma pieza musical.

Ambos jóvenes comienzan a crear un dueto improvisado que conmovió a miles de usuarios en las redes sociales luego de que el video se hiciera viral. Ambos músicos tocan conjuntamente y, de vez en cuando, alternan la melodía y se ‘dan paso’ el uno al otro en lo que parece ser un diálogo musical. Estas imágenes han causado una gran sensación en las redes y ya llevan más de un millón de reproducciones.

Aquí abajo te dejamos el video para que puedas apreciarlo tu mismo.

These two buskers are playing together from opposite sides of the G, fuck, ugh, my heart pic.twitter.com/12OrSkxQUG

— Anna Merlan (@annamerlan) October 20, 2019