Conmemoran 18 años del ‘Domingo Negro’

Vicente Ruiz

Celaya.- Alrededor de 50 personas, entre familiares y afectados, conmemoraron los 18 años del domingo 26 de septiembre de 1999, un fin de semana normal que en pocas horas se convirtió en la tragedia más grande que ha vivido Celaya.

Ese día, una serie de explosiones en un negocio que almacenaban pólvora y juegos pirotécnicos acabó con la vida de más de 70 personas, una desapareció y otras 350 resultaron lesionadas, entre ellas varios servidores públicos, en la calle Antonio Plaza, esquina con Felipe Ángeles.

Ayer, a las 10:00 de la mañana con una mesa improvisada en la que colocaron fotografías de seres queridos que perdieron, los presentes rezaron un rosario, y fue notable la ausencia de los cuerpos de socorro y seguridad que perdieron compañeros esa fatídica fecha.

Las únicas autoridades que hicieron presencia para dar protección a la gente en este evento fueron los elementos de Tránsito y Policía vial.

Los propietarios de un negocio de desechables y botanas donde estuvo la Abarrotera Celaya, mantuvieron cerradas sus puertas para permitir este sencillo acto.

Sin preparativos

Trascendió esta vez no se realizó una misa porque no hubo una solicitud previa a la Parroquia de La Resurrección, en razón de que el principal organizador de este evento, el maestro Florencio López Ojeda, se encuentra enfermo, por lo tanto no hubo preparativos, no obstante, este lamentable hecho no pasó desapercibido.

Cabe recordar que el año pasado no hubo misa, sólo se realizó un rosario y algunas oraciones de un sacerdote ante la cada vez más reducida asistencia de los familiares, ya que algunos han fallecido.