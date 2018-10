Conmemora UG 50 años del Departamento de Educación

La dependencia inició actividades en el año de 1968; también se celebró el 40 aniversario de la Maestría en Investigaciones Pedagógicas. La directora del Departamento comentó que es necesario hacer una revisión de lo que se ha hecho

Guanajuato.- Las autoridades universitarias conmemoraron ayer el 50 aniversario del Departamento de Educación, que inició actividades en el año de 1968, así como el 40 aniversario de la Maestría en Investigaciones Pedagógicas.

En el acto, el rector general de la Universidad de Guanajuato (UG), Luis Felipe Guerrero Agripino señaló que dicho programa académico surgió en un contexto de lucha, por lo que manifestó que en la actualidad la educación tiene una relevancia singular, pues “no podemos pensar en una realidad mejor si no (la) fortalecemos”.

Y añadió que la máxima casa de estudios no puede ser ajena a la discusión actual en torno a la continuidad o no de la Reforma Educativa, “porque el tema no es sólo participación ciudadana, sino qué estamos haciendo para generar una ciudadanía más informada y más educada”.

Por su parte, la directora del Departamento de Educación, Mireya Martí Reyes, señaló que a 50 años es necesario hacer una revisión de lo que se ha hecho y de lo que queda por hacer.

Y por su lado, el director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, César Federico Macías, enumeró que los retos a los que se enfrenta el departamento son: el retorno de la maestría en Desarrollo Docente al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), así como lograr exitosamente la re-acreditación de la licenciatura, la reactivación de la extensión, el incremento el número de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores, así como el sostenimiento de cada uno de los tres cuerpos académicos y la mejora en la evaluación que éstos tienen.

Solidaridad con paro

Luis Felipe Guerrero Agripino afirmó que la UG se solidariza con las universidades que llevaron a cabo un paro laboral convocado por la Confederación Nacional de los Trabajadores Universitarios (Contu), pero afirmó que en la casa de estudios de la entidad no se suspenderán actividades.

Las universidades autónomas de Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Tabasco y Oaxaca atraviesan por una crisis financiera, por lo que ayer sus respectivos sindicatos decidieron llevar a cabo un paro de labores.

