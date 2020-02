ConLosPuentesNo, te dejamos los mejores memes de la nueva propuesta de AMLO

Redacción

Estados Unidos.- El santuario que está ubicado en Carolina del Sur y que lleva por nombre Cotton Branch Farm Sanctuary está en búsqueda de voluntarios que quieran llevar a cabo una misión importante.

Lo que solicitan es que se inscriban para abrazar a los puerquitos que están en el lugar, esto tiene como objetivo hacer que los animales se relajen y que aprendan a convivir con humanos.

Esto hará que en un futuro puedan ser adoptados por una familia que les brinde amor y cariño, según el sitio web estos mini cerdos son los que más necesitan este tipo de atención.

Tal propuesta tuvo gran aceptación en redes, tanto que el calendario de marzo ya está lleno de gente que desea sumarse a estos esfuerzos.

Does loving-on sweet little faces like these seem like a good time? Then we have some GREAT news for you! We need piggy cuddlers!

Visit https://t.co/ukyFtZ09Dt to sign up!

Can’t come visit? You can still make a difference in their https://t.co/mcFHyzcQz7 https://t.co/MkPVXFD686 pic.twitter.com/c6euFXjNp9

— Cotton Branch Farm Sanctuary (@cottonbranch) January 29, 2020