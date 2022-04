Congreso del Estado

1.- Igualdad

Laura Cristina Márquez

Siguiendo la ruta de revisar el impacto legislativo de lo que se hace en el Congreso del Estado, podría decirse que una reforma de hondo calado en la vida de muchas mujeres en Guanajuato es la eliminación en el Código Civil de una disposición que prohibía el matrimonio de una mujer en los primeros 300 días posteriores a su divorcio. La medida tenía una finalidad, hace décadas, de evitar confusiones de paternidad en caso de que ella tuviera un hijo en ese lapso; otros tiempos, otras formas de pensamiento. Con las pruebas de ADN a disposición hoy en día, que dan certeza sobre la paternidad, la prohibición en el 155 del código es una verdadera agresión a las mujeres.

La diputada panista y presidenta de la Comisión de Justicia, Laura Cristina Márquez Alcalá, que empujó la reforma, asienta que se ayuda al impulso de una verdadera igualdad entre hombres y mujeres: “elimina el establecimiento de estereotipos y roles de género”. Su reforma no divide a la sociedad.

Esta misma semana, Eduardo Adolfo Bohórquez López, director ejecutivo de Transparencia Mexicana al firmar un convenio con el Poder Legislativo estatal, afirmó que sólo hay dos congresos en América Latina, uno nacional, el chileno, y uno subnacional, el de Guanajuato, que ya hacen evaluación de impacto legislativo. La idea es central, algo que ya había expresado Luis Ernesto Ayala Torres, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política: poner por encima la calidad del trabajo legislativo que la cantidad, no hacer por hacer y mucho, sino hacerlo bien. Con la reforma aprobada ayer al Código Civil, se ayuda a las mujeres y se elimina una figura machista. Hasta Federico Engels estaría saltando de gusto.

Ver nota: Mujeres en Guanajuato ya no tendrán que esperar para casarse después de un divorcio

Congreso del Estado

2.- Otra oleada

A ocho días de que inicien las vacaciones de los escolares y doce de la Semana Santa, emergió la voz oficial de alerta con el fin de recrear la prevención, el titular de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz, adelantó que posterior a los eventos religiosos y días de asueto, se espera el repunte de contagios de COVID-19 y sus consecuencias en la entidad; matizó que esta nueva oleada no será tan intensa como las pasadas.

Debido a la experiencia y los rasgos de la enfermedad, confía en que no vaya más allá del 10 por ciento, sin definir ¿de qué total? Dejó en manos de la ciudadanía la movilidad, seguramente por las reuniones masivas. En este contexto, los niños de México de entre 5 a 11 años, tuvieron suerte de que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizara aplicarles la vacuna “antiCOVID” de Pfizer-BioNTech desde el pasado 3 marzo y apenas lo informaron.

De acuerdo con quienes promueven los amparos el gobierno federal no informó de inmediato la decisión porque está en contra de la vacunación y no ha adquirido las dosis a pesar del tiempo transcurrido, casi un mes. En otro efecto de la pandemia, este sobre el rezago educativo en Guanajuato, Vicente Quiñones, de bases magisteriales, dijo que no sólo es en las materias de español y matemáticas donde se presenta el fenómeno como lo reveló RIMA, sino en todas las asignaturas. La tarea será ardua al retorno de vacaciones.

Congreso del Estado

Ver nota: SSG prevé repunte de Covid en Guanajuato tras Semana Santa, pero del 10%

3.- Se licenció

Por fin el morenista Ernesto Prieto Gallardo dio el paso y se licenció de su diputación local. Desde hace meses se esperaba el acto, como dirigente estatal de Morena no podía ocupar ambos cargos, de acuerdo con las reglas de su partido, pero fue posponiendo y posponiendo su salida. Toma su lugar y la “dieta” Pablo Alonso Ripoli.

Lo curioso del caso es que también se licenció a la dirigencia de su partido, por la que tanto luchó, para irse a campaña y apoyar “como ciudadano” la propaganda para empujar la “ratificación” del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso de revocación de mandato. Se dice que por ahora quien tendrá mano para operar el partido es la diputada local Hades Aguilar Castillo. Hay polémica.

Congreso del Estado

Ver nota: Oficial: Ernesto Prieto deja temporalmente su diputación y la dirigencia de Morena

4.- Así no

La dirección de Protección Civil del gobierno de Guanajuato Capital vino a desvelar no sólo que el Teatro Principal es un grave riesgo para aquellos que usan su escenario y quienes acuden a sus espectáculos, también permitió ver la importancia que da José Osvaldo Chávez Rodríguez, director de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato (UG), a la seguridad de quienes usan el recinto.

Nueve días después de que la Orquesta Sinfónica de la UG (OSUG) notificó de un accidente en pleno concierto e informó que no tocaría más mientras no hubiera un dictamen de seguridad sobre el teatro, Chávez pidió a PC municipal revisarlo. A diferencia de la lentitud de la UG, PC Municipal hizo su trabajo de inmediato y presentó su dictamen: no se puede usar el recinto, mientras no haya reparaciones diversas.

Es hora de que Extensión Cultural no sabe dónde pueden tocar los músicos. Así que les ha informado que por ahora no hay trabajo. Además, los trata como si fueran prestadores de servicios y no universitarios. La manifestación de la OSUG en el Teatro Principal no es por un recinto que se cae a pedazos, sino por toda la universidad.

Congreso del Estado

Ver nota: Músicos de la OSUG cancelan conciertos en Teatro Principal por daños sin atención

De la Valija. Equipamiento

Si se piensa que la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, acudió a recibir la certificación de CALEA para la policía preventiva a Estados Unidos, por mero ego, hay una equivocación. Regresará con equipamiento especializado de la policía estadounidense para la Academia Metropolitana, como simuladores, y está por convertir a la urbe zapatera en la primera sede, fuera de la Unión Americana, para este tipo de encuentros, lo que abonará para el turismo de la ciudad.

Regresará a tiempo la alcaldesa a León para supervisar la organización en torno al Rally de las Naciones. Acá dará más detalles de los logros en el encuentro internacional de seguridad pública.

Congreso del Estado

Ver nota: Alejandra Gutiérrez viaja a Orlando para obtener certificación en seguridad

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

Desde sus tiempos como diputado sabe de la necesidad de la internacionalización diversificada y en los últimos tiempos ha inscrito el estado para responder las exigencias del T-MEC, a fin de lograr los provechos del mercado más grande del mundo, además, aprovecha la relación con la Unión Europea y los países asiáticos.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, se ha preocupado por fundar un proyecto regional como la Alianza Centro–Occidente e insertarlo en el desarrollo nacional. En la búsqueda el mandatario local, se incorporó a una actividad importante de la Unión Europea: el “Modelo Hacendario Estatal”.

Aprovecha el escenario para “reinventar” estrategias y modelos con el apoyo de organismos internacionales, entiende que no estamos solos en la reactivación económica. En el camino Diego Sinhue refuerza el clúster automotriz. Pidió autorización a la Soberanía estatal a fin de desafectar 3 inmuebles (64 mil metros) para apoyar el desarrollo de la empresa Toyota en Apaseo el Grande.