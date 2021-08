Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jesús Oviedo Herrera, informó de dos nuevos casos de contagio de Covid-19 en el Congreso del Estado, por lo que señaló que se exigirá a los trabajadores que se pongan la vacuna y acreditar que lo hicieron.

En lo que va de este año se han registrado 39 casos de personal del Congreso del Estado que han resultado positivos a la prueba del Covid-19, de los cuales han sido 3 legisladores. En total, desde que se decretó la pandemia el año pasado 81 colaboradores del Legislativo se contagiaron del virus.

Ante este incremento en los contagios, dijo que se está llevando a cabo el levantamiento de un censo de los casi 500 trabajadores tanto institucionales, así como de los distintos grupos parlamentarios para conocer cuántos empleados se han vacunado y con base en ello exigir que todos estén inmunizados. No obstante, afirmó que por el momento no se considera establecer alguna llamada de atención o amonestaciones a quienes no hayan recibido la vacuna.

“Pero sí creo que tenemos que pedir o exigir que todos estén vacunados y eso lo vamos a saber a raíz de este censo que estamos levantando”.

Señaló que como parte del reforzamiento de los protocolos para evitar mayores contagios, se estaría implementando un programa para que los empleados que acuden a laborar de manera presencial bajen de manera escalonada al comedor.

“A pesar que es un área abierta y tiene las ventanas y la circulación del aire muy importante estamos buscando todas estas medidas que nos ayuden a cuidar este proceso de esta tercera ola, que si bien ha habido un aumento a nivel general, aquí en el Congreso ha venido habiendo casi un caso por semana adicional”.

Jesús Oviedo manifestó que se mantendrá el formato híbrido (presencial y virtual) para la realización de las comisiones y de las sesiones de la Diputación Permanente, o bien, durante el periodo extraordinario de sesiones, proyectado para el 10 de septiembre.

ac