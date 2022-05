Congreso del Estado

EL DATO. El Congreso del Estado registra actualmente mil 376 amparos vigentes en contra de acciones y disposiciones emitidas por el poder legislativo.

TRANSPARENCIA. De acuerdo al reporte del portal de internet del poder legislativo 2 amparos más recientes, interpuestos por ciudadanos en contra de las leyes de ingresos para los municipios de León y Celaya en el rubro del impuesto predial.

LONGEVO. El amparo más antiguo registrado en este portal es el 293/2013 que fue presentado en 2013 por la empresa Electra de Milenio en un juzgado del Estado de México y el acto reclamado está vinculado al Derecho de Alumbrado Público.

ORIGEN. El dato surgió a partir de la queja planteada por diputados de oposición al PAN en el Congreso local quienes lamentaron que en la Junta de Gobierno no se informara sobre el amparo que ganó en primera instancia la agrupación civil Amicus para que el poder legislativo destine recursos para la población de diversidad sexual.

DE CHILE Y DE DULCE… En el listado de los mil 376 amparos, son mayoría los de personas físicas pero los hay también de empresas. La mayoría de los amparos están radicados en juzgados de otros estados.

LA CONSECUENCIA… A partir de la queja de los diputados del Congreso local, la Junta de Gobierno acordó que la dirección jurídica presente una actualización cada mes del número de amparos vigentes.

La justificada indignación que ha provocado entre la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato la muerte de Angel Rangel a manos de un elemento de la Guardia Nacional y que se potenció tras la liberación del presunto responsable, tiene que obligar a las autoridades de todos los niveles a revisar los protocolos de actuación de los elementos de todas las corporaciones,

En otros casos, las autoridades pueden encontrar algún argumento que justifique el uso de armas pero en este caso no hubo ninguna agresión a los elementos de seguridad. Al estudiante y sus acompañantes que no iban armados, les dispararon en todo caso por no atender el llamado de la patrulla que hacía sus labores de inspección.

Lo mínimo que se puede ofrecer es un debido proceso sin preferencias de ningún tipo. El mensaje que se enviaría si no se castigan este tipo de agresiones sería pésimo en un país en el que reina la impunidad.

Eso, más allá de la consabida sorpresa porque las fuerzas de seguridad son tan efectivas para cometer estos excesos pero no en el mismo nivel cuando se trata de capturar a los malosos en el momento preciso.

DE LOS NARCOBLOQUEOS Y DETENCIÓN DE POLICÍAS A LAS FOSAS CLANDESTINAS Y HOMICIDIOS DE LOS MISMOS

Hace 11 años, cuando nuestra entidad estaba todavía lejos de estar en el top de los estados más violentos, la noticía sacudía a Guanajuato y traspasaba nuestras fronteras .

La entonces procuraduría de Justicia del Estado concretaba en Guanajuato la detención de 40 policías municipales (23 del municipio de Tarandacuao y los restantes 17 de Acámbaro) en una operación controvertida y las más aparatosa en el sexenio de Juan Manuel Oliva en la búsqueda de limpiar las policías de los municipios del sur del estado.

Entre los detenidos destacaban quienes entonces fungían como director y subdirector de la Policía del segundo municipio pues, de acuerdo al procurador de Justicia Carlos Zamarripa, se les habían acreditado nexos con La Familia Michoacana, entonces la gran amenaza para el estado.

Mire lo que son las cosas, ese alcalde que entonces reclamaba por la detención de sus elementos (de hecho 14 de ellos fueron liberados por falta de pruebas) es el hermano de quien ahora es alcaldesa panista de esa ciudad, Claudia Silva.

Cuatro años después, en 2015, ya en el sexenio de Miguel Márquez la ciudad de León era sede de los bloqueos en vialidades muy transitadas: las carreteras León-San Francisco y León-Lagos, en las salidas de la ciudad, y en el puente de Mariano Escobedo y Costa Rica.

Estos hechos se integraban a acontecimientos similares en otros estados. Uno, sobre la Autopista México-Guadalajara, del lado de Michoacán y el otro en Manzanillo.

Bloqueos de esa naturaleza no se volvieron a presentar en esa región aunque sí años despúes en la región Laja-Bajío, zona de influencia del cartel Santa Rosa de Lima.

Acciones espectaculares para limpiar policías municipales de ese calibre se han vuelto a dar pero muy poco. Los exámenes de control de confianza se convirtieron en el filtro por excelencia aunque ello no ha sido garantía total de limpieza en las corporaciones.

Las depuraciones deben ser más constantes aunque hoy el gran lastre para las policías está en los ataques directos que cobran la vida de elementos, 4 para ser exactos en el mes que se fue. Guanajuato es uno de los estados que más sufre esta tragedia.

Y respecto a los narcobloqueos, se han presentado pocos en los últimos años aunque esas acciones efectistas. El crimen organizado presiona más directamente y con otros efectos mucho más funestos para el tejido social como la desaparición de personas.

Hace 11 años era impensable por ejemplo pensar en fosas clandestinas y hace unos días, muy cerca de donde fueron aquellos bloqueos, se encontraron restos de personas.

BRENDA CANCHOLA; DE OFICIO AGITAR EL AVISPERO

Con la determinación tomada por unanimidad el pasado viernes por el consejo general del Instituto Estatal Electoral para proponer 2 mujeres y un hombre para la terna de Contralor de este instituto pese a que había un varón que tenía mejores calificaciones que una de las incluidas, la presidenta Brenda Canchola Elizarrarás confirma que no se pondrá límites para avanzar en temas de paridad e inclusión.

La decisión provocó cuestionamientos de representantes de partidos y de reporteros. Ya Canchola Elizarrarás había encendido la polémica con aquella resolución para acatar un fallo del Tribunal Estatal Electoral que le ordenó asumir medidas afirmativas para que la comunidad migrante tenga una curul en el Congreso local y la presidenta propuso incluir también que se solicitaran medidas para que se incluya a población discapacitada, afrodescendiente y de la diversidad sexual.

El pasado viernes, volvió a prender la controversia con la decisión arriba mencionada.

La consejera presidenta Brenda Canchola citó argumentos de un fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el que se asegura que las medidas que aseguren la participación efectiva tienden a compensar la discriminación histórica que ha tenido la mujer en las decisiones de la vida pública.

Además, de la tendencia creciente en los tribunales para apostar por medidas afirmativas en la materia; la más reciente, según dijo, se dio en Quintana Roo.

Nadie de los 2 consejeros y 4 consejeras restantes cuestionó esta propuesta y solo el representante del PRD José Belmonte, cuestionó si no era excesivo y forzado integrar a la terna a una mujer que no era de las 3 mjorcalificados.

Canchola dijo que se trata no solo cumplir conla ley sino de garantizar la paridad sustantiva no solo en los cargos de representación popular sino en los administrativos.

Expuso que no se trata de que ahora se discrimine a los hombres sino de darle posibilidades reales de que al cargo llegue una mujer.

Y esta postura va en sintonía con la que asumió el IEEG con el asunto de las candidaturas migrantes que llevó incluso 2 votos en contra y uno razonado por consejeras que creen que se excedió en la resolución.

Brenda Canchola dijo que la apuesta del IEEG es a abrir brecha y a plantear argumentos de avanzada en este tipo de discusiones y no lo dijo como tal pero asume el riesgo de que se puedan echar abajo resoluciones en tribunales.

En otras palabras, la primera mujer en la presidencia del IEEG parece trae ganas de agitar el avispero de cara a 2024 en materia de inclusión y paridad.

Y viendolo desde esa perspectiva, resultará interesante saber las reacciones que encuentra en los partidos políticos a esa tendencia a tensar la cuerda y romper paradigmas.

Salirse del librito y crear polémica en el convencimiento de que poner temas sobre el tapete de discusión obligará a que los temas se aborden en los tribunales y se fije una posición para generar leyes y un marco regulatorio menos ambiguo.

Ya hubo una resolución que fue impugnada por el PAN en tribunales y esta de la terna también puede serlo si el varón que estaba calificado entre los 3 primeros, decide impugnar.

La paridad sustantiva y la inclusión de grupos vulnerables serán, sin lugar a dudas, la gran novedad de cara al 2024.

