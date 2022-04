Congreso del Estado

HECHO. La agrupación civil Amicus ganó una demanda de amparo al Congreso del Estado que obliga al Poder Legislativo a incluir una partida presupuestal para grupos de la diversidad sexual en el presupuesto de egresos 2023.

CONSECUENCIAS. Esos son los datos duros de la nota que presumió ayer su dirigente, Juan Pablo Delgado, pero su impacto no es menor ni anecdótico por la forma en que se dieron los hechos durante los últimos meses y las implicaciones de las reacciones de sus protagonistas.

TOMA Y DACA. Desde luego que este amparo puede ser impugnado por quienes se sientan afectados empezando por el propio poder legislativo que de hecho ya se había resistido previamente según lo denunció ayer en tribuna la diputada de Movimiento Ciudadano, Dessiré Ángel.

EFECTOS. Y es ahí dónde podemos tener una de las definiciones importantes de este asunto. La resolución alude a las discriminaciones que sufren quienes pertenecen a este grupo poblacional.

PENDIENTES. Una tiene que ver con el presupuestal; otro con el que se da por la falta de legislación para matrimonios entre personas del mismo sexo y uno más por las iniciativas que siguen en la congeladora que buscan la identidad de género.

TOP SECRET. El poder legislativo desde luego tiene derecho a la defensa legal y lo ha hecho. El punto es que al litigar de manera explícita combate la apuesta por la no discriminación que es lo que alega la diputada además de que no se notificó abiertamente a la Junta de Gobierno como ente gobernante en el Congreso.

EL TRANCE. El Congreso local finalmente expresa abiertamente sus prioridades y también por lo que no va a apostar. No hay presupuesto para la diversidad sexual como tampoco hubo en su momento, voluntad política para aprobar el matrimonio igualitario y se eligió la puerta lateral para permitirlo vía decreto.

RECURSO. En Guanajuato, al gobernador panista Diego Sinhue prefiere aprovechar el talante de apertura y de progresismo que distingue a su secretaria de Gobierno Libia Denisse García para actualizarse con base en decretazos.

SOLO POR OBLIGACIÓN. Tenga usted por seguro que el Congreso va a recurrir la resolución del juzgado de distrito que emitió el fallo. Por mera voluntad, el PAN-Gobierno no va a destinar presupuesto para un tema que en la parte legislativa no apoya.

MÁS, MENOS. Es decir. No se legisla a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, con menor razón se le van a dar recursos a los grupos de la diversidad sexual.

A LA ANTIGUA. Por voluntad propia no irán más allá del decreto para no impedir matrimonios entre personas del mismo sexo. Desde el otro frente, Amicus y Movimiento Ciudadano seguirán teniendo causas que defender en una entidad en la que el blanquiazul sigue sin ceder un ápice.

LA DEL ESTRIBO…

Quién lo iba a decir. Hace un año que apenas arrancaba a tiros y jalones la campaña de vacunación anticovid-19, críticas iban y venían hacia la estrategia que echó a andar el gobierno federal. Decisiones como no privilegiar en tiempo al personal médico, involucrar a los servidores de la nación en la logística y la lentitud con la que se distribuían los biológicos prendían a los gobiernos estatales.

Toda una paradoja que este viernes 22 de abril, en el afán de apurar la aplicación de dosis de Astra Zeneca que tienen el riesgo de caducar, hasta la Plaza Mayor en la zona dorada de León, sea habilitada como centro de vacunación.

Hay además campaña para aplicar cuartas dosis a mayores de 60 años y primera, segunda y tercera para mayores de 18 y rezagados. Es decir, hoy quien sea mayor de edad y no tiene el esquema, si no se vacuna es porque no quiere.

La única pregunta es porqué están en riesgo de caducar sin aplicarse esas vacunas. ¿Era cierto entonces que las tenían guardadas?

Congreso del Estado

Ver nota: Juez concede amparo para destinar recursos para promover derechos a LGBT+

RICARDO SHEFFIELD; TRES AÑOS EN LAS MAÑANERAS

Ya nos acostumbramos a verlo todos los lunes en Palacio Nacional en un espacio de la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador con el tema ‘Quién es quién en los precios’.

Y no es un logro menor. Porque más allá de lo que implica la Procuraduría Federal del Consumidor para los ciudadanos, se requiere mantenerse en los afectos presidenciales para no perder ese espacio.

Y el expanista lo ha logrado. Hace exactamente tres años apareció por primera vez con el reporte de las empresas que surten gasolina en el país.

A partir del siguiente lunes, el exalcalde dio a conocer el top 10 de las gasolineras que venden más caro y las 10 estaciones que venden el litro de combustible más barato en el país.

El reporte no es solo de quién lo vende más barato sino quién da “litros de a litro”.

Y no ha sido sencillo para Sheffield porque su paso por Profeco fue interrumpido por una candidatura que él no tenía en sus planes: la de la alcaldía de León hace exactamente un año.

Las circunstancias y la presión de los grupos al interior de Morena provocaron que Sheffield pasara de ser el padrino del candidato o gran elector del abanderado en León, a ser el sacrificado en la elección intermedia a sabiendas de que sus posibilidades de éxito eran nulas.

Pero la cuerda estaba muy tensa con Ernesto Prieto, con Antarez Vázquez y al expanista no le quedó más remedio que ir a una campaña altamente hostil fuera de Morena, pero particularmente dentro.

Sin margen de maniobra para conformar su planilla, tuvo que aguantar vara de los espacios que reclamaron sus compañeros de partido y sobrellevar una campaña complicada.

A sabiendas de que iba a perder, su mayor aliciente fue la promesa que tuvo de que su cargo en Profeco estaba garantizado y así ocurrió.

Sheffield regresó a la misma posición ahora ya con la mira puesta en 2024 porque quiere ser candidato a gobernador, aunque sabe que además de la voluntad presidencial, tendrá que esperar a revisar si en Guanajuato, Morena postulará hombre o mujer.

Y sí. Toda una paradoja que Sheffield renunciara al PAN por la antidemocracia que padecía el blanquiazul. Quién lo iba a decir. Si algo le ha permitido permanecer con posibilidades para 2024 es la disciplina morenista a los dictados del tlatoani mayor.

Congreso del Estado

REFORMA LEY DE MOVILIDAD: SE QUIERE, SE PUEDE

No es un asunto menor. Que una iniciativa empujada por el Poder Ejecutivo alcance el grado de consenso que logró la reforma a la Ley de Movilidad que se aprobó por unanimidad ayer en el pleno del Congreso local no es cosa de todos los períodos ordinarios de sesiones de esta y otras legislaturas.

Tan lo fue que la diputada local priista, Yulma Rocha Aguilar, dijo que ese tendría que ser el ejemplo a seguir para la mayoría de las iniciativas que se abordan en el legislativo local.

No sólo fue la iniciativa que envió el gobernador Diego Sinhue para regular el transporte privado o taxis ejecutivos a través de plataformas sino la metodología que incluyó el diálogo con líderes de taxis tradicionales, de taxis ejecutivos y hasta de usuarios sin pretextos sin sentido como los que alguna vez puso la panista Angélica Casillas, quien rechazó invitar a los dueños de anexos para atender a quienes sufren adicción a las drogas.

Casillas argumentaba que no estaba de acuerdo porque eran juez y parte. ¿Acaso no lo eran ahora los directivos de plataformas, los taxis verdes que ahora pueden convertirse en ejecutivos?

El problema de las fracciones mayoritarias (llámese PAN o Morena, local o federal) que tienen por lo menos, la mayoría simple en el poder legislativo, es el rasero distinto con el que analizan las propuestas según su procedencia y temática.

En el caso de las plataformas ejecutivas para transporte privado puso en sintonía a todas las fracciones. Había una resolución judicial que facilitó las cosas para liberalizar el servicio, pero al final el producto legislativo dejó satisfecho en términos generales a todos los sectores.

Habrá que esperar a su materialización para ver si también resulta positiva para quien debe serlo que son los usuarios que también fueron escuchados.

La expectativa más importante será la de la aplicación que creará el gobierno estatal para competir con Uber, Didi y demás empresas no para generar utilidades sino para quitarle menos comisión a los operadores.

Una iniciativa que llegó bien planchada y en la que ni siquiera Morena pataleó.

Ver nota: Liberan transporte ejecutivo en Guanajuato con reforma a Ley de Movilidad

Congreso del Estado