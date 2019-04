Congreso debe traducir leyes injustas: Monreal

Jesús Ramírez, vocero de Comunicación Social, explicó el manejo del presupuestos de comunicación junto al presidente López Obrador

CDMX.- La resolución del presidente Andrés Manuel López Obrador de que prefiere anteponer la justicia a la ley, particularmente en el caso de la reforma educativa, arreció el rechazo de la oposición en el Senado, y el coordinador de la mayoría, Ricardo Monreal Ávila, dijo que “si la ley es injusta, el Congreso debe traducirla en justa”.

Luego de que López Obrador justificó la mañana de ayer el memorándum que frena la reforma educativa, y dijo que prefiere optar por la justicia sobre la ley, Monreal comentó que “es un viejo debate sobre legalidad y legitimidad de las normas jurídicas”.

“En ninguno de los dos casos puede el Congreso estar ausente: Si la ley expedida es injusta, el Congreso en esta nueva realidad debe modificarla y convertirla en justa”.

Agregó que “en Estados democráticos, no existe este dilema o se presenta de manera excepcional”, y expuso su convicción de que “en el país debe reforzarse el estado de Derecho para poder generar convivencia y relación armónica en la sociedad”.

El martres, Monreal Ávila fijó postura en la polémica sobre el memorándum, y señaló que “el Congreso agotará todas las vías de negociación para tener en breve una ley justa en materia educativa”.

López Obrador defendió ayer el memorándum al decir que no es un asunto jurídico, sino político. Pidió que, si algunos consideran que hay delitos, acudan a tribunales. “Es un asunto político, no es iniciativa de ley, ni decreto, ni acuerdo, es un memorándum para propósitos internos, como he dado a conocer otros memorándums”.

“AMLO no es nadie”

EL documento firmado el martes ayer siguió provocando reacciones, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López Rabadán (PAN), dijo que el presidente “es nadie para definir qué es justo y qué no es justo”.

El presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado, Julen Rementería del Puerto (PAN), advirtió a titulares de Segob, SEP y SHCP, que si llevan a los hechos las instrucciones presidenciales que anulan la reforma educativa, “pueden ser sancionados”.

Pero el gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, señaló que sólo es una estrategia para avanzar en la reforma.

Regulan publicidad

Al presentar los lineamientos para la publicidad gubernamental, el gobierno de López Obrador fijó un tope al gasto dirigido a ese rubro de 5 mil 800 millones de pesos, es decir hay un colchón de mil millones de pesos de lo aprobado para este año (4 mil 711 mdp).

Para este año, el gobierno realizará 300 campañas para dar a conocer acciones gubernamentales de carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

López Obrador señaló en la conferencia que los medios de comunicación con mayor rating, alcance, audiencias y tarifas podrán tener acceso a recursos de las campañas del gobierno federal.

