Hubo inacción del Congreso

Respecto al tema, la diputada del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero quien también es vocal de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales reconoció el incumplimiento del Congreso local, sin embargo señaló que al no preverse ningún tipo de sanciones ante ello, para los ciudadanos queda la posibilidad de establecer un juicio de amparo ante la inacción del Legislativo.

“En el tema de los gobernadores nos correspondía a nosotros como legislatura local hacer el procedimiento para poderlo solicitar e incluirlo en nuestra ley de participación ciudadana, el tema de la revocación de mandato, pero la verdad es que no tengo ahorita en el radar si hay una iniciativa al respecto, pero si la hay evidentemente no se dictaminó y en todo caso tendría que dictaminarse ahorita fast track para poder salir en esta legislatura, pero si no fue parte de lo que se dictaminó ya en el Congreso (…) al no haberse dado la reforma dentro del plazo, pues sí, si estamos incumpliendo”.

Sobre el tema, Correo buscó –a través del área de comunicación social del Grupo Parlamentario del PAN- a la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Reyna Morales Reséndiz, sin embargo por la tarde, se informó que no había sido posible localizar a la diputada y se esperaba que este jueves pudiera atender la entrevista; también se hizo la petición con el diputado Jesús Oviedo pero no hubo respuesta.