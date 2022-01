Lourdes Vázquez

Guanajuato.-La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado tiene rezagadas 79 iniciativas desde la pasada legislatura, incluso una de las propuestas estaba pendiente desde la 63 legislatura.

Al respecto de lo anterior, la diputada del PRI, Yulma Rocha Aguilar, calificó de penoso y lamentable el rezago y dijo que espera que este no sea voluntario, “para que los temas que no gusten, se deje pasar el tiempo y se pasen a la siguiente legislatura para que sean archivados”.

La diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Gobernación, Susana Bermúdez Cano, afirmó que, de la Sexagésima Tercera Legislatura, solo estaba pendiente una iniciativa; no obstante, de la pasada (64 Legislatura) había un total de 39 iniciativas pendientes y en la actual legislatura hay un total de 32.

Y es que durante la sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se aprobó archivar una iniciativa presentada hace dos legislaturas por la fracción del Partido Verde Ecologista de México, respecto a modificar el formato de entrega del informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato.

“Hoy estábamos viendo un archivo de una iniciativa no solo de la 64 legislatura, sino de la 63 legislatura, me parece penoso, lamentable y esperamos que no le suceda a ninguna comisión en esta legislatura”, dijo Yulma Rocha.

Sesionaran dos veces para sacar pendientes

Por su parte, Susana Bermúdez, declaró que para desahogar el rezago, cada semana, la comisión sesionará edos días, el lunes para dar cuenta de las iniciativas y los miércoles para llevar a cabo mesas de análisis de las mismas.

“Traemos cerca de 100 (iniciativas) en total con las de esta Legislatura, casi son 100, pero hay algunas muy coincidentes, por ejemplo, el matrimonio igualitario y esas las pretendemos agrupar, ahora también hay algunos exhortos y algunos puntos de acuerdo, hay algunos que son de la misma materia presentadas por un mismo grupo parlamentario, entonces esas se van a estar agrupando para poderlas agotar y estar disminuyendo todos estos asuntos pendientes que traemos en la comisión”.

La legisladora del PAN manifestó que, a la Comisión de Gobernación, se turna un importante número de iniciativas, por lo que afirmó que siempre habrá información de una legislatura anterior.

Archivan otras propuestas

En la misma sesión se aprobó el archivo de dos iniciativas con las que se buscaba modificar el informe de gobierno, a fin de que el gobernador rindiera su informe ante el pleno del Congreso del Estado, las cuales fueron presentadas en su momento por el Grupo Parlamentario del PRI.

Yulma Rocha, indicó que con dichas propuestas se buscaba que el informe fuera integral y que realmente sirviera para su discusión, por lo que pidió que en lugar de archivar las propuestas se regresaran a la comisión para seguirlas analizando.

No obstante, la diputada del PAN, Cristina Márquez mencionó que en la pasada legislatura ya se habían aprobado reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las cuales se pondrán en práctica en marzo próximo, consistentes en dotar de información suficiente sobre el avance que se está dando y poder hacer un análisis más puntual.

