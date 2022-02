Pese al voto en contra de varios legisladores, se aprobó posponer la entrega del informe hasta un mes después de la consulta de revocación de mandato

Lourdes Vázquez

Guanajuato.-Con el voto en contra de los diputados de Morena y de Yulma Rocha Aguilar del PRI, el Congreso del Estado aprobó por mayoría que la recepción y análisis del informe del gobernador, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo se posponga hasta después del 10 de abril.

Lo anterior, debido a que en esa fecha se llevará a cabo la consulta de revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, por lo que la recepción y análisis del informe del gobernador, como del fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre se pospondrá hasta un mes después del ejercicio democrático.

Al respecto, Yulma Rocha comentó que la propuesta hecha por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, solo busca garantizar la promoción personalizada del gobernador del Estado.

Foto: Lourdes Vázquez

“Considero que la presentación del documento que informa en este caso, sobre el estado que guarda la administración pública del Estado, el hecho de la presentación, el documento presentado no contraviene la veda electoral, lo que pudo haber sucedió era que el ejercicio interno de glosar el informe si fuera en una fecha posterior, a través de un acuerdo, lo que considero es que se está buscando, garantizar los días que le permite la ley al gobernador, hacer una promoción más que del estado que guarda la administración pública, una promoción personalizada”.

La legisladora, acotó que la solicitud de modificación de fechas para la entrega de sus informes debió haber sido hecha por el ejecutivo estatal y la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, Ernesto Prieto Gallardo afirmó que con esta determinación se violentaba la constitución local, que establece los periodos en los que se deben entregar y rendir dichos informes, que en el caso del es el primer jueves de marzo y del fiscal el último jueves de febrero.

“Entendemos el contexto y entendemos que hay la necesidad de que durante este periodo y hasta el 10 de abril, no se haga publicidad o no se haga propaganda y un informe del fiscal o del gobernador se podría presumir como tal, lo entendemos perfectamente, pero no es llamando a violar la ley que se lleve a cabo la prórroga o la dispensa o diferir la presentación de este informe”.

Foto: Lourdes Vázquez

Por ello, propuso que se modifique la Constitución del Estado de Guanajuato para que se ajusten dichos plazos por causas extraordinarias como la veda electoral.

“Tenemos una buena intención, pero lamentablemente la norma no se ajusta y entonces hay que ajustarla y hay las condiciones, estaríamos de acuerdo en modificar la Constitución para que se pueda ajustar, por estas causas extraordinarias de veda electoral, diferir o prorrogar la presentación de los informes”.

