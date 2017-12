Por conflictos, deben replantear operativos

Acepta Gustavo Rodríguez Junquera que la Ley de Movilidad puede ser perfectible

Afirma titular que no están fuera de control

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, aceptó que se tienen que revisar y replantear los operativos de Movilidad, así como hacer un análisis a la actuación de los inspectores del instituto, derivado de los conflictos que se han generado con los socios de Uber, sobre todo en el municipio de León.

“Con la ley en la mano y cuando se tenga que hacer uso de la fuerza, se tendrán que hacer, ojalá que a través del diálogo o de la concientización a través de decirles ‘oigan están usando un permiso, están prestando un servicio el cual no tiene la facultad legal para hacerlo’, podamos llegar a ese convencimiento” Gustavo Rodríguez, Secretario de Gobierno

Se le preguntó si la necesidad de ‘repensar’ los operativos obedece a que no están dando resultados, Rodríguez Junquera dijo que se tiene un incremento sustancial del año pasado a éste, en el que se han levantado más de 800 infracciones y de esas 650 son infracciones a autos del servicio ejecutivo que no cuentan con permisos y que por lo tanto dijo, no pueden prestar el servicio.

Y es que el miércoles pasado, decenas de choferes de Uber se enfrentaron a policías y funcionarios luego de que habían asegurado un vehículo que presuntamente no tenía permiso, pues a decir de los conductores de esta plataforma digital, los inspectores les tienden trampas para sancionarlos como utilizar la plataforma Uber para intimidar a los conductores y de esa forma recoger los vehículos sin mayor sustento.

Hay estrategias para ‘atacar’ el fenómeno

El funcionario estatal señaló que se estará revisando la actuación de los inspectores de Movilidad, no obstante ante el señalamiento de que los inspectores utilizan la plataforma, dijo que “son diferentes modos de operar, son diferentes estrategias, hay gente que está colgada de alguna plataforma pero no tiene el permiso para el vehículo, entonces son diferentes formas de atacar el fenómeno, no podemos permitir que haya actuación fuera del marco legal”.

Al ser cuestionado si este conflicto que va en escalada ya se salió del control de las autoridades, negó que fuera así y señaló de forma tajante que se debe aplicar la ley y que se seguirá sancionando a aquellos conductores que no cumplan con ésta.

“Lo que nosotros estamos haciendo es aplicando la ley y queremos que esa cuestión de legalidad, esa cultura de legalidad y todos los que estén fuera de ella, tendrán que ser sancionados”, enfatizó el funcionario estatal.

También se le preguntó si el director del Instituto de Movilidad, Juan Carlos Martínez, está rebasado ante estos conflictos, Rodríguez Junquera señaló que se ha venido trabajando en conjunto.

Finalmente insistió en que la Ley de Movilidad puede ser perfectible y ha sido una inquietud la revisión o modificación.

