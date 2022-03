Fernando San Román dijo que hará un último intento para tener una plática con Lorena Alfaro y revisar el tema del estadio Sergio León Chávez, pero de no lograrlo buscará al gobernador Diego Sinhue

Nayeli García

Irapuato.- El Grupo Tecamachalco no entregará el estadio Sergio León Chávez al Municipio, advirtió Fernando San Román, quien señaló que de no llegar a un acuerdo con la alcaldesa Lorena Alfaro, buscarán al gobernador Diego Sinhue.

Además, San Román ratificó la donación de la franquicia de la Liga Premier a la empresa irapuatense Healthy People y ofreció prestar otra más a la Liga de Ascenso para el Irapuato.

“He hecho lo posible para que las cosas cambien, si no me quieren a mí pues aquí está ella, una empresa irapuatense, una gran empresa y no hay ningún impedimento para traer un equipo de fútbol a Irapuato, más que la señora esté de acuerdo”, comentó Fernando San Román, quien aseguró que las cuatro franquicias que tiene registradas ante la Federación no están congeladas y pueden ser utilizadas.

Compartió que la Liga de Ascenso ya mandó una circular para que se haga el registro de las franquicias con nuevo nombre, cambio de sede, entre otras cosas para poder participar en la próxima temporada, cuyo plazo se vence el 30 de abril, por lo que urge destrabar esta “lucha insostenible” en la que el Municipio y el Grupo Tecamachalco están enfrascados.

No entregarán estadio por ‘Choplín’ y Gilberto Magaña

San Román advirtió que el estadio no lo va a entregar al Municipio, mientras esté la posibilidad de que sea entregado a J. Concepción ‘Choplín’ o Gilberto Magaña, pues ellos, dijo, no ven a favor de la ciudadanía.

Y es que el presidente de la asociación Irapuato AC, Juan Albo Moreno, recordó y mostró un convenio firmado el 14 de octubre del 2004, donde se entregaron 3 millones 750 mil pesos al Club Deportivo Irapuato AC, encabezado por Choplín para el pago del predial, lo cual no realizó y por el contrario compró una franquicia que no funcionó.

Por su parte, Tania Nava Lara, representante de Healthy People pidió al Municipio sentarse para platicar y mostrar la documentación que tienen y poder llegar a un acuerdo, pues parte de la empresa irapuatense ya inició el trámite de registro ante la Federación, pero solo falta la autorización del Municipio, quienes tienen en este momento el estadio.

De no llegar a un acuerdo, dijo que se tendrán que llevar el equipo a otra ciudad para que empiecen a jugar, y a la par trabajar en la construcción de un nuevo estadio en Irapuato, cuya inversión se pretendía hacer en el Sergio León Chávez ante los desperfectos que se tienen.

“La finalidad es que el Irapuato que se quede en Irapuato, que no se lo lleven o lo vuelvan a vender y queremos que esta empresa irapuatense que siempre lo conserve para la ciudad”, indicó.

Finalmente, Fernando San Román dijo que haría un último intento para poder tener una plática con Lorena Alfaro y revisar las opciones que se están presentando, pero de no lograrlo, buscará al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para que intervenga y se pueda tener dos equipos de fútbol en Irapuato.

Alcaldesa exige la entrega del estadio

Por su parte, la alcaldesa Lorena Alfaro señaló que, “mientras no exista la resolución del litigio por la posesión del inmueble no puede haber nada. No se vale tratar de confundir a la afición, hay esa voluntad que tanto se manifiesta por parte del grupo Tecamachalco y la asociación de deportiva del fútbol, pues que entreguen el inmueble al Municipio para que nos dejen en libertad de poder traer un equipo a la ciudad”.

Compartió que en las pláticas que ha tenido con el presidente de la Liga Premier Mikel Arriola le informaron que el equipo de este grupo no es transitable, aunque lo done, lo venda o lo transfiera para que los irapuanteses puedan tener un equipo de fútbol.

“El caso particular del grupo Tecamachalco no es transitable, aunque ellos a su vez quieran transferirlo, donarlo, venderlo o lo que sea, eso no es posible es una conversación personal que tuve con Mikel y con la gente de la Federación así es que, si tienen esa voluntad de apoyar a la afición irapuatense y que se desarrolle el fútbol en Irapuato que entregue las instalaciones al municipio”, señaló.

