Conflicto por camino en Cañada de Bustos se alargará

María Espino

Guanajuato.- Capitalinos reprueban que autoridades municipales, como medida preventiva para evitar contagios de COVID-19, cierren espacios deportivos mientras avalan apertura de bares y cantinas para que la gente acuda a embriagarse.

En redes sociales los internautas manifestaron su desacuerdo con esta medida que evita que la gente salga a practicar deporte a espacios abiertos deportivos luego de que la Secretaria de Seguridad Ciudadana hiciera público en su página de Facebook el desalojo de varios jóvenes que se encontraban en una cancha de baloncesto ubicada en el fraccionamiento Villas de Guanajuato.

“Porque mejor no cierran los bares… es ilógico que no puedan hacer ejercicio pero sí consumir en bares”, es el comentario de Ame Castillo; mientras que Aloma Hernández escribió “¿Y los bares? por qué no hacen lo mismo ahí no hay riesgo de Covid-19 para ir”.

“Vaya, vaya, vaya. No puedes hacer deporte, el cal es sano y nos ayuda a mantenernos saludables, ok está bien es un riesgo de infección es verdad. Ah pero por qué si puedes ir a embriagarte a las cantinas y bares de la ciudad”. Es parte del comentario que hizo Alexis Rhodes, en el que también cuestiona el operativo alcoholímetro.

Además en la página de “Guanajuato Somos Todos”, la internauta Rubí Sánchez hizo un llamado al alcalde Alejandro Navarro Saldaña para que haya mayor atención en temas de bares, pues público el video que circuló en redes sociales de “La Unión Brebajeria” en el que se aprecia una buen cantidad de gente bailando sin que haya “sana distancia” y sólo se ve unas dos personas que portan cubreboca.

“Mientras Alejandro Navarro (alcalde capitalino) amenaza con multas a la gente que ande en la calle sin cubrebocas el bar unión abre así de congestionado. Qué pasó ahí presidente Alejandro Navarro, no se vale que mientras a todos nos exige y nos sacrificamos por salir adelante esta gente inconsciente haga lo que le da la gana”, así se lee en el comentario que hizo publico Rubí Sánchez unto con el video mencionado.

