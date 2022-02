El conflicto en el Mercado Victoria se originó por la instalación de dos nuevos puestos en la explanada, quienes no están agremiados

Karla Silva

Silao.- La colocación de dos puestos en la explanada generó un conflicto entre los comerciantes del Mercado Victoria, debido a que estos no están agremiados.

El conflicto, lleva varios meses, pero detonó este martes, cuando locatarios del mercado, de la explanada y del Callejón de San José, mostraron su inconformidad de que personas dedicadas a la venta de ropa, cubrebocas y mochilas, se instalaron afuera de los sanitarios públicos.

El contingente de agremiados, reclamó que había acordado con las autoridades que los puestos serían reubicados a más tardar el 14 de febrero, lo que no ha ocurrido, según lo expuesto por Yolanda Arellano, líder de los locatarios, “ellos no son socios ni locatarios”, reprocharon y afirmaron que todo ocurrió con respaldo de la anterior administración.

Ver nota: SINTTIA toma posesión y ya negocia nuevo contrato colectivo con GM Silao

“Los (comerciantes fijos) del callejón nos estamos manifestando pacíficamente debido a que (las autoridades municipales) no nos han hecho caso, queremos que nos hagan caso (porque) también nuestros derechos valen…Todos tenemos obligaciones y necesidad, por eso estamos aquí, expusieron. No piden que se les quite de trabajar, sino que sean enviados a otro sitio, pues Incluso del merado “González Ortega” ya habían sido movidos.

Mientras que los propietarios de los dos puestos implicados se defendieron y dijeron que el gobierno no les ha dado la plaza “porque no quieren”, y argumentaron que solamente buscan trabajar.

Foto: Karla Silva

Además, dijeron que la Presidencia Municipal ya está enterada de la situación y que se han comprometido a apoyarlos, de igual forma explicaron que no han realizado el pago de la plaza porque la Administración de Mercados se niega a recibirlo.

Lea también: Revelan el monto exacto que fue robado de la presidencia de Silao en 2021

MS