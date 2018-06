Conflicto de agua potable afecta a usuarios del servicio en Valtierrilla

El organismo operador entre el comité del Sapasva y la Unión de Usuarios del Agua Potable y Alcantarillado Autónoma, estos últimos culpan al comité de cerrar las válvulas del pozo

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Habitantes de la comunidad de Valtierrilla denuncian que no se les está brindando el servicio de agua potable de manera habitual, por lo que temen padecer desabasto luego de que no ha concluido el conflicto por el manejo del organismo operador entre el comité del Sapasva y la Unión de Usuarios del Agua Potable y Alcantarillado Autónoma, estos últimos culpan al comité de cerrar las válvulas del pozo.

Los usuarios señalaron que desde hace varios días se suspende el servicio de agua potable durante varias horas, lo que no sucedía y ante la problemática que se tiene en el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Valtierrilla temen que como resultado del conflicto se queden sin servicio.

Sanjuana Villa Vázquez señaló que se debe poner fin al conflicto entre el comité del Sapasva y el grupo de personas que mantienen tomadas las instalaciones desde hace dos meses, “nosotros no sabemos en realidad que esté pasando porque nadie nos da la cara, los que están ahorita ya hasta están cobrando pero uno duda en pagar porque no sabemos si sea válido, lo que es cierto es que está fallando el servicio y no queremos quedarnos sin él”.

Por su parte Miguel Ramírez pidió la intervención de las autoridades municipales para que se determine la situación del sistema de agua, para poder exigir a quien esté al frente que se cumpla con el servicio, “que nos digan quiénes son los que van a estar como responsables para poder exigirles que nos cumplan, nosotros pagamos por el servicio y entonces nos tienen que responder.

RC