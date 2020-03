Confirman seguimiento del Rally México, aunque se extreman precauciones

Redacción

León.- Mediante un comunicado, el grupo RallyMex, encargados de la organización del Rally México, anunció que las actividades planteadas para la edición 17 del evento, se mantienen conforme a lo estipulado, y sólo se harán adecuaciones -y restricciones- para prevenir contagios de coronavirus.

“El director médico del rally, el Dr. Pablo Escalera, dijo que el riesgo actual de contagio para el personal y aficionados que asisten al evento continúa siendo ‘muy bajo’, y agregó que la naturaleza al aire libre del evento ayuda a mitigar el riesgo”, se señala mediante el comunicado extendido a medios de comunicación este viernes.

Sin embargo, se manifestaron cinco nuevas medidas que ya se implementan particularmente en el rally campus con el fin de tener un mejor proceso de prevención; destacan que ya no serán obligatorias las firmas de autógrafos y convivencias con los pilotos, además de que se aplicará la separación de tripulaciones, medios de comunicación y aficionados.

También destacan que ya no se efectuarán ruedas de prensa ‘Meet the crews’, mientras que los equipos tendrán recursos de seguridad especiales con el fin de que el contacto con aficionados no sea tan cercano, y ahora, cada grupo (de aficionados, pilotos y medios de comunicación), tendrán un área destinada por donde transitar en el rally campus, para mezclarse lo menos posible.

Sobre el cierre del comunicado, el grupo informó que esta tarde se hará un nuevo análisis de las afectaciones nacionales por la enfermedad y se “anunciarán restricciones adicionales después de consultarlo con el Gobierno de Guanajuato”.

LC