Confirman primer caso de transmisión de COVID-19 de humano a animal

Redacción

Australia.- Las cámaras de seguridad de una calle en Melbourne pudieron captar el momento cuando un ladrón astuto se valió de un plan muy creativo para robar un collar de oro Versace.

En la grabación se puede ver cómo este sujeto antes que nada mira hacia todos lados para evitar ser visto por alguien, luego se vale de una caña de pescar para sacar la joya, ya que el establecimiento tenía un pequeño agujero.

Es necesario resaltar cuán paciente fue este hombre pues estuvo casi tres horas realizando las maniobras, cosa que han aplaudido los internautas por lo que piden que no sea juzgado ante la justicia y pueda conservar el collar, valuado en casi 1,000 euros.

Los hechos se suscitaron en la madrugada.

WATCH: Security footage shows a man using a fishing rod to remove a Versace necklace from a mannequin within the store just after 2am. pic.twitter.com/9S103jZjv4

— Victoria Police (@VictoriaPolice) March 3, 2020