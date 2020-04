Confirman muerte de un guanajuatense en Estados Unidos por CODIV-19

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Antes de pensar en un nuevo endeudamiento, el gobierno del estado tendría que estar haciendo ajustes presupuestales en algunos gastos superfluos, afirmó el diputado local de Morena, Raúl Márquez Albo, quien se manifestó en contra de la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL).

“No estoy de acuerdo como la vez anterior del préstamo, porque el gobierno del estado no ha hecho, en este momento en que debería de estar haciendo propuestas concretas de reajustes presupuestales, no lo está haciendo y ahora hasta me da el temor de que le haya pedido a sus cuates los empresarios que hagan esta propuesta para empezar a trabajar la idea y endrogar más al estado”, refirió.

El viernes, José Arturo Sánchez Castellano reiteró la propuesta para que el gobierno busque un endeudamiento de 5 mil millones de pesos, adicional al que hace unas semanas le fue aprobado por el Congreso local de 5 mil 350 millones de pesos y de aceptarse, los organismos empresariales locales aceptarían que a partir del 2022 el Impuesto Sobre la Nómina aumente 0.7% con lo que se pagaría la totalidad del empréstito.

El legislador refirió que aun faltan muchas semanas para enfrentar la contingencia y cuando ésta pase, la necesidad de la ciudadanía va a ser muy alta, por lo que insistió en que no hay claridad en que el gobierno estatal llevará a cabo reajustes a su gasto corriente.

Recordó que además de los ajustes que podrían hacerse al rubro de la comunicación social estatal, él llevó a cabo una revisión en donde detectó que estos reajustes se pueden realizar en 50 rubros que tuvieron un incremento de más del 3.5% en relación con el año 2019 y a través de los cuales se podrían obtener recursos por alrededor de 3 mil millones de pesos.

LC