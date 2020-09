Confirman los primeros Panamericanos Junior

Agencias

Florida.- Mientras aún restan por definirse un par de series de la primera ronda, los Boston Celtics ya han tomado ventaja de 2-0 en su serie semifinal de Conferencia. Ayer vencieron a los Toronto Raptors en un partidazo por 102-99 y dieron un paso importante en el cruce. Aunque claro que para nada decisivo, teniendo en cuenta los antecedentes de los canadienses en los Playoffs 2019, cuando remontaron un 0-2 ante los Milwaukee Bucks.

Entrando al último parcial, todo hacía pensar que Toronto estaba bien posicionado para poder empatar la llave, con una ventaja de ocho (78-70) que había llegado a ser de 12 en el cierre del tercero. Sin embargo, en un par de minutos se dio el que sería el punto de inflexión de la noche, con una ráfaga infernal de Marcus Smart.

El perimetral de Boston no venía teniendo un buen partido con el aro (1-7 de campo), pero se prendió en llamas durante el inicio de ese último cuarto, anotando cinco triples prácticamente consecutivos. Los Celtics no solo pasaron a tener la delantera, sino que ya no volvieron a cederla.

Más allá de lo que significó en el marcador, el vendaval de Smart fue un golpe enorme desde lo anímico para Toronto.

Smart, que terminó la noche con 19 puntos, fue el segundo máximo anotador de Boston, detrás de un Jayson Tatum completamente determinante y efectivo. El alero fue el mejor jugador del encuentro, terminando con 34 puntos, ocho rebotes, seis asistencias, un 8-17 de campo y un 14-14 en tiros libres, además de jugar excelente defensa en el otro campo.

Para los Raptors la derrota es doblemente dolorosa y deja sensaciones peligrosas de cara a lo que resta de la serie. Los de Nurse se han visto superados en estos primeros dos partidos y las perspectivas no son las mejores para lo que viene.

Jazz eliminado

No hubo milagro del Jazz, que se recuperó de una desventaja de 1-3 en la primera ronda de los Playoffs y forzó el séptimo juego. Hasta ahí le duró el gas, fue derrotado dramáticamente por los Nuggets de Denver (80-78), que se llevaron la eliminatoria (4-3) y se medirán con los Clippers.