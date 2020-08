Confirman el tercer enfermo de Covid19 en la administración municipal de Pénjamo

Manuel Arriaga

Pénjamo.- El regidor de Morena en el Ayuntamiento de Pénjamo, Christian David Tejeda Alatorre, confirmó la tarde de este lunes que se encuentra enfermo de COVID-19 y aseguro que se mantiene en aislamiento voluntario desde hace 9 días. Aseguró que su padre se recuperó tras estar delicado por la misma enfermedad.

“Cómo muchos saben mi papá dio positivo a COVID 19 hecho que lo mantuvo hospitalizado en cuidados intensivos durante 21 días afortunadamente y gracias a Dios logró salir avante , aunque aún con secuelas de la enfermedad , gracias al excelente trabajo de los Doctores , Enfermeras y personal del Hospital Regional de nuestro Municipio de Pénjamo que están dando la batalla dia y noche con muchos riesgos”, señaló a través de una publicación que hizo en su cuenta de Facebook

Pero además, confirmó que él también dió positivo al COVID-19, “desafortunadamente también me contagié y di positivo a COVID 19 debido a la misma situación y a la cercanía , gracias a dios con síntomas leves y siendo responsable decidí aislarme a tiempo para no contagiar de esta terrible enfermedad a más personas llevo ya 10 días , doy gracias a mi familia , amigos y demás personas que se han mantenido en contacto preguntando o deseando buena salud para mi papá y para un servidor siendo todos ellos solidarios y respetuosos , de corazón mil gracias, así mismo les pido que no bajemos la guardia sigamos acatando las medidas preventivas de salud como lo es el uso de cubrebocas, lavado constante de manos, uso de gel antibacterial y la sana distancia entre cada uno de nosotros”, citó.

Se trataría del tercer enfermo de COVID-19 en la administración municipal de Pénjamo, donde ya se registró el deceso de un colaborador del área de Comunicación Social y se confirmo además un caso positivo en la Dirección de Servicios Básicos.